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أخبار مصر

مفتي الجمهورية: إصدار قانون لتجريم الفتوى من غير المتخصصين

الدكتور نظير عياد
الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية

أكد الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية خلال لقائه مع محرري الملف الديني أن هناك نوعًا من التعاون الآن مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لوضع قانون لتجريم الفتوى يجري العمل عليها الآن، وهناك دراسة لكيفية مواجهة فوضى الفتاوى من خلال توحيد جهود المؤسسات الدينية. 

مفتي الجمهورية: الفتاوى الشاذة ليست وليدة هذه المرحلة 

وأشار إلى أن الفتاوى الشاذة ليست وليدة هذه المرحلة وساهم في انتشارها خلال الفترة الماضية عدة أمور على رأسها غياب الخطاب الديني المعتدل وغياب المتخصصين من المؤسسات الدينية. 

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مفتي الجمهورية يستقبل وزير الأوقاف لبحث التعاون المشترك

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مفتي الجمهورية: التجديد في الخطاب الديني أصبح ضرورة ملحة

وأضاف مفتي الجمهورية خلال لقائة مع محرري الملف الديني أن هناك نوعًا من التعاون الآن مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لوضع قانون لتجريم الفتوى يجري العمل عليها الآن، وهناك دراسة لكيفية مواجهة فوضى الفتاوى من خلال توحيد جهود المؤسسات الدينية.

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مفتى الجمهورية الأزهر الشريف الفتاوى الشاذه

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