الدوري المصري، فاركو يفوز على بتروجيت 2-1 ويتقدم للمركز الثالث

الدوري المصري، حقق فريق فاركو فوزا ثمينا على حساب مضيفه بتروجيت بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تقدم فاركو بهدف في الدقيقة 23 عن طريق محمود جهاد، ثم أحرز وليد فرج هدف ثاني لصالح فاركو في الدقيقة 44.

ونجح رشاد متولي في تضييق الفارق بإحرازه الهدف الأول لصالح بتروجيت في الدقيقة 73.

تشكيل بتروجيت أمام فاركو

وبدأ فريق بتروجيت مباراته أمام فاركو في الدوري المصري بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عمر صلاح

خط الدفاع: توفيق محمد، أحمد بحبح، هادي رياض، محمود شديد

خط الوسط: أحمد رضا، حامد حمدان، رشاد المتولي، بدر موسى

الهجوم: إسماعيل بامبا، شيكودي جبريل.

فريق بتروجيت، فيتو

تشكيل فاركو أمام بتروجيت

وبدأ فريق فاركو مباراته أمام بتروجيت بتشكيل مكون من:

محمود السيد - جيفرسون إنكادا - أحمد جمال - ياسين مرعي - عزمي غومة - محمود عماد - محمود جهاد - وليد فرج - أحمد فؤاد - أحمد شريف - عمرو ناصر

حكام مباراة بتروجيت ضد فاركو



ودخل بتروجيت وفاركو مباراة اليوم بمعنويات متباينة، بعدما سقط بتروجيت أمام الإسماعيلي بهدف نظيف في الجولة الماضية، بينما حقق فاركو فوزا كبيرا على إنبي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في نفس الجولة.

وتلقى بتروجت، بقيادة سيد عيد المدير الفني خسارته الثانية هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند نقطتين في المركز قبل الأخير، فى ترتيب جدول الدوري المصري، وسجل لاعبو الفريق البترولى 3 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف.

في المقابل، رفع فاركو رصيده إلى 7 نقاط ارتقى بها إلى المركز الثالث في ترتيب الدورى المصري الممتاز، جمعها من فوزين وتعادل وهزيمة، سجل لاعبو فاركو 6 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف.

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