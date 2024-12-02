موعد عرض فيلم بضع ساعات في يوم ما بالسينمات

قرر المنتج أحمد السبكي، طرح فيلم “بضع ساعات في يوم ما” بالسينمات المصري والعربية يوم ٢٦ ديسمبر المقبل، وذلك بعد عدة تأجيلات، حيث أمن العمل كان قد انتهى أبطاله من تصويره منذ فترة طويلة.

فيلم بضع ساعات فى يوم ما

وتدور أحداث الفيلم عن مجموعة من الشباب خلال ساعات قليلة، وهي مجموعة من القصص مرتبطة ببعضها من خلال الإنترنت وبيعترف كل واحد فيهم بتقلباته النفسية للأشخاص الثانية في كل قصة بالرواية.

ويشارك فى بطولة الفيلم عدد من النجوم من أبرزهم: الفنان هشام ماجد، الفنان أحمد السعدني، الفنانة مي عمر، الفنانة هنا الزاهد، الفنان محمد سلام، الفنان محمد الشرنوبي، الفنانة مايان السيد، الفنان خالد أنور، ويأتي الفيلم من تأليف محمد صادق، بمشاركة نورهان أبو بكر وإخراج عثمان أبو لبن.

ومؤخرًا نفت الفنانة عائشة بن أحمد ما تردد بشأن مشاركتها في الفيلم الجديد "بضع ساعات في يوم ما"، الذي يقوم ببطولته عدد كبير من النجوم.

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