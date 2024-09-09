بعد تأجيله لفترة طويلة، دور السينما تستعد لعرض «بضع ساعات فى يوم ما»

تستعد دور العرض السينمائية لاستقبال الفيلم السينمائى الجديد “بضع ساعات في يوم ما” في نهاية العام الحالي، وذلك بعد تأجيله لفترة طويلة.

فيلم بضع ساعات فى يوم ما

وتدور أحداث الفيلم عن مجموعة من الشباب خلال ساعات قليلة، وهي مجموعة من القصص مرتبطة ببعضها من خلال الإنترنت وبيعترف كل واحد فيهم بتقلباته النفسية للأشخاص الثانية في كل قصة بالرواية.

ويشارك فى بطولة الفيلم عدد من النجوم من أبرزهم؛ الفنان هشام ماجد، الفنان أحمد السعدني، الفنانة مي عمر، الفنانة هنا الزاهد، الفنان محمد سلام، الفنان محمد الشرنوبي، الفنانة مايان السيد، الفنان خالد أنور، ويأتي الفيلم من تأليف محمد صادق، بمشاركة نورهان أبو بكر وإخراج عثمان أبو لبن.

ومؤخرًا نفت الفنانة عائشة بن أحمد ما تردد بشأن مشاركتها في الفيلم الجديد "بضع ساعات في يوم ما"، الذي يقوم ببطولته عدد كبير من النجوم.