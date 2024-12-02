محافظة القاهرة: عمارات صقر قريش غير آمنة وسيتم إزالتها

أكدت محافظة القاهرة أن الـ ٢٨ عقارًا الجاري إزالتها في منطقة صقر قريش تم بناؤها عام ١٩٨٦ وهى عبارة عن هياكل خرسانية وخالية من السكان.

وأشارت المحافظة فى بيان لها اليوم إلي أنه قد صدر قرار بإزالة هذه الهياكل الخرسانية بناءً على التقارير الأخيرة الصادرة من المركز القومي لبحوث الإسكان، والجهاز القومى للتفتيش الفني على أعمال البناء والتى أوصت بهدم هذه الهياكل نظرًا لخطورتها، وعدم صلاحيتها للتدعيم، حفاظًا على سلامة المارة.

حيث اتضح من المعاينة على الطبيعة أن معظم العيوب الموجودة هي عيوب تنفيذ وسوء مصنعية للخرسانة المسلحة، حيث لم يتم إتباع اشتراطات البناء اللازمة والإجراءات الفنية في عمل الهيكل الخرسانى للعمارات وعدم وجود نظام إنشائي لتحمل الأحمال الأفقية الناتجة عن أحمال الزلازل المتوقعة، وعدم وجود حوائط خرسانية في الاتجاهين.

محافظة القاهرة: العمارات كلها غير آمنة

وقالت محافظة القاهرة إن تقارير المركز القومي لبحوث الإسكان، والجهاز القومى للتفتيش الفني أشارت إلى أن العمارات كلها غير آمنة وفقًا لوضعها الحالي، ولا يمكن استكمال باقي الأعمال من خرسانات ومبان وتشطيبات على هذه الحالة، وينبغى بالضرورة إجراء الكثير من أعمال الإصلاح والتدعيم لمعظم عناصر الخرسانة الحالية.

كما أوضحت التقارير أن تكلفة الإصلاح ستفوق حتمًا تكلفة الإزالة وإعادة البناء فمعظم العناصر الخرسانية تحتاج إلى تدعيم ،هذا بالإضافة إلى أن أعمال الإصلاح والتدعيم ستؤثر سلبًا على الفراغات المعمارية الداخلية للوحدات السكنية، نظرًا لما ينشأ عنها من زيادة في أبعاد العناصر الإنشائية من كمرات وأعمدة وبلاطات.

على جانب آخر، كان قد تفقد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أول نموذج تجريبى لتشجير وتجميل الجزر الوسطى بشكل جمالى جديد تمهيدًا لتعميمه على مستوى القاهرة.

والنموذج الذى يتم تشجيره بالجزيرة الوسطى بشارع الدكتور إبراهيم أبو النجا بجوار انبى بحى شرق مدينة نصر يقع على مساحة تقارب ٥ آلاف م٢، وسيتم زراعتها بـ ٤٥٠٠٠ شتلة، و٤٠٠ شجرة.



محافظ القاهرة يؤكد على الاهتمام بالرقعة الخضراء

وأكد محافظ القاهرة أن هذه الأعمال تأتى فى إطار الإهتمام بزيادة الرقعة الخضراء، ورفع كفاءة الحدائق وزراعة الجزر الوسطى، وتطبيق كافة الأساليب التكنولوجية الحديثة من أجل استعادة المظهر الحضارى لشوارع وميادين العاصمة

رافق محافظ القاهرة فى جولته العميد وليد أبو النصر رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، واللواء أحمد جودة رئيس حى شرق مدينة نصر، وعدد من قيادات المحافظة وهيئة النظافة.



وكان قد افتتح د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، ود. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة " ملتقى توظيف مصر لشباب الخريجين " الذي تنظمه وزارة الشباب، كما افتتحا معرضا لمنتجات الشباب اليدوية والتراثية بمركز شباب باب الشعرية.

شهد الافتتاح اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء اسماعيل الفار نائب وزير الشباب والرياضة، ود. أحمد عبد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة، وأحمد عزازي مدير مديرية العمل، وعدد من قيادات المحافظة والوزارة.

وأكد محافظ القاهرة أن هذا الملتقى الذي يضم ٢٥ شركة تقدم فرص عمل للشباب يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالنهوض بمستويات التشغيل وخلق فرص عمل كهدف استراتيجى، وكجزء من برنامج عمل الحكومة لتنفيذ محور التنمية الاقتصادية، كأحد محاور رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة والعمل على تأهيل الشباب لسوق العمل وفقًا للمعايير العالمية الحديثة.

وأضاف محافظ القاهرة أن الملتقى يقدم فرص عمل في المجالات المختلفة كالمبيعات، والتسويق، والأعمال الإدارية، وخدمة العملاء.

وتفقد محافظ القاهرة ووزير الشباب معرض المنتجات الحرفية والذي يضم ٣١ عارضًا من الشباب العاملين في مجال الحرف التراثية، وخريجي مبادرة وزارة الشباب والرياضة " علمني حرفة "، كما أشادا بجودة المعروضات التي تضم (السجاد والكليم، والصدف، والمكرمية، ومنتجات خشبية، والجلود والخزف).

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