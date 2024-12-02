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رياضة

الدوري المصري، فاركو يتقدم على بتروجيت بهدفين نظيفين في الشوط الأول

فريق فاركو لكرة القدم،
فريق فاركو لكرة القدم، فيتو

الدوري المصري، انتهى الشوط الأول من مباراة بتروجيت أمام فاركو بتقدم الأخير بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين باستاد السويس الجديد، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز. 

تقدم فاركو بهدف في الدقيقة 23 عن طريق محمود جهاد، ثم أحرز وليد فرج هدف ثاني لصالح فاركو في الدقيقة 44. 

تشكيل بتروجيت أمام فاركو

وبدأ فريق بتروجيت مباراته أمام فركو في الدوري المصري بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عمر صلاح

خط الدفاع: توفيق محمد، أحمد بحبح، هادي رياض، محمود شديد

خط الوسط: أحمد رضا، حامد حمدان، رشاد المتولي، بدر موسى

الهجوم: إسماعيل بامبا، شيكودي جبريل.

فريق بتروجيت، فيتو
فريق بتروجيت، فيتو

 

تشكيل فاركو أمام بتروجيت

وبدأ فريق  فاركو مباراته أمام بتروجيت بتشكيل مكون من:

محمود السيد - جيفرسون إنكادا - أحمد جمال - ياسين مرعي - عزمي غومة - محمود عماد - محمود جهاد - وليد فرج - أحمد فؤاد - أحمد شريف - عمرو ناصر 

حكام مباراة بتروجيت ضد فاركو 


ويدخل بتروجيت وفاركو المباراة بمعنويات متباينة، بعدما سقط بتروجت أمام الإسماعيلي بهدف نظيف في الجولة الماضية، بينما حقق فاركو فوزا كبيرا على إنبي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في نفس الجولة.

ويبحث بتروجت، بقيادة سيد عيد المدير الفني عن تحقيق الفوز الأول للفريق هذا الموسم، ويحتل فريق بتروجت المركز السادس عشر فى ترتيب جدول الدوري المصري برصيد نقطتين من تعادلين وهزيمة، وسجل لاعبو الفريق البترولى هدفين واستقبلت شباكهم 3 أهداف.

وعلي الجانب الآخر يحتل فريق فاركو المركز العاشر في ترتيب الدورى المصري الممتاز برصيد 4 نقاط جمعها من فوز وتعادل وهزيمة، سجل لاعبو فاركو 4 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أهداف.

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