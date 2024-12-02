جيش الاحتلال يفجر منازل في بلدة ميس الجبل جنوب لبنان

أفادت مصادر محلية، اليوم، بأن الجيش الإسرائيلي فجر عددا من المنازل في بلدة ميس الجبل الواقعة جنوبي لبنان، بالقرب من الحدود مع الأراضي المحتلة.

المبعوث الأمريكي للبنان يبلغ إسرائيل بخرقها لاتفاق وقف إطلاق النار





ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير اليوم الاثنين، أن المبعوث الأمريكي إلى لبنان آموس هوكشتاين أبلغ إسرائيل أن هناك خروقات من جانبها لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

وفي السياق ذاته ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية في تقرير لها، أن فرنسا حذرت إسرائيل من انهيار وقف إطلاق النار في لبنان.

تحذير من انهيار وقف إطلاق النار في لبنان





وجاء في تقرير الصحيفة العبرية، أن الفرنسيين أوضحوا لإسرائيل أنه في اليوم الأخير وقع 52 خرقا إسرائيليا لوقف إطلاق النار لم يمر عبر آلية المراقبة.

وأبلغت فرنسا إسرائيل بأن خروقاتها في اليوم الأخير أسفرت عن استشهاد 3 لبنانيين.

وقالت فرنسا إن مسيرات إسرائيلية حلقت مجددا على ارتفاع منخفض فوق بيروت، أمس الأحد.

وفي خرق جديد ومتكرر لقرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، حلقت طائرات استطلاع مسيرة إسرائيلية، أمس الأحد، فوق أجواء الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، وفقا لوكالة "سبوتنيك".



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.