أبرز المسلسلات الكورية التي خطفت قلوب الجماهير في 2024

في الأعوام الأخيرة تصدرت الدراما الكورية قائمة الأكثر مشاهدة بالمنصات الإلكترونية، ولم يكن عام 2024 مختلفًا، فبفضل القصص المثيرة والشخصيات متعددة الطبقات، استحوذت هذه العروض على قلوب المعجبين في جميع أنحاء العالم.

وتنوعت قصص الدراما الكورية هذا العام بين الخيال والرومانسية وكذلك العائلي، فمنهم من سافر عبر الزمن ومن كرس حياته لحل ألغاز مشوقة، سواء هذا أو ذاك فقد حرصت الدراما الكورية في 2024 على تقديم شيء للجميع، ونستعرض في التقرير التالي أهم 10 درامات كورية لسنة 2024.

1. Lovely Runner

تدور أحداث دراما السفر عبر الزمن “Lovely Runner” حول Im Sol والتي تقوم بدورها Kim Hye-yoon، وهي معجبة دمرها موت نجمها المفضل Ryu Sun-jae، ويؤديه Byeon Woo-seok، بعد السفر عبر الزمن بشكل غامض، تكتشف أن Sun-jae على قيد الحياة وتتعهد بمنع وفاته في وقت غير مناسب.

وبفضل كمية المشاعر المتعاكسة والمنعطفات غير المتوقعة أصبح هذا العرض واحدًا من أعلى المسلسلات الكورية تقييمًا لعام 2024.

2. Family by Choice

تم إخراج دراما Family by Choice استنادًا إلى المسلسل الصيني الشهيرة Go Ahead، ويستكشف هذا المسلسل الرابطة المؤثرة بين سان ها (هوانج إن يوب)، وجو وون (جونج تشاي يون)، وهاي جون (باي هيون سونج)، ويتم اختبار صداقتهم عندما تدخل المشاعر الرومانسية حيز التنفيذ، مما يضيف طبقات من العاطفة إلى قصة بلوغ سن الرشد التي أثرت قلوب المشاهدين من حول العالم.

3. Queen of Tears

يلعب كيم سو هيون وكيم جي وون دور زوجين قويين مثاليين ظاهريًا ولكنهما في الخفاء لا يستطيعان تحمل بعضهما البعض. عندما تجبرهما الأزمة على العمل معًا، تأخذ علاقتهما منعطفات غير متوقعة، مثل هذا المسلسل عودة كيم سو هيون التي طال انتظارها بعد ثلاث سنوات، لتترك بصمة هذا العام بمسلسلها “Queen of Tears” والذي ناقش العديد من القضايا السياسية والاجتماعية من خلال قصة البطلين مما جذب الجمهور الكوري والعالمي له.

4. Mr. Plankton

يلعب وو دو هوان دور هاي جو، وهو رجل يعاني من سوء الحظ ويذهب في رحلة أخيرة، وعندما يلتقي بزوجته السابقة الهاربة، جو جاي مي (لي يو مي)، ينطلق الاثنان في رحلة برية، ليترك العمل الكوميدي الرومانسي المشاهدين في حالة من الإدمان على المسلسل بعد الحلقات الأولى فقط، ويتصدر جميع محركات البحث ونسب المشاهدة.

5. A Shop for Killers

يتبع هذا الفيلم المثير، المقتبس من رواية كانج جي يونج، جونج جي آن (كيم هيه جون) وهي تكشف الحقيقة وراء وفاة عمها، ومع وجود قتلة يطاردونها، تكون رحلة جي آن مليئة بالتشويق والمفاجآت، مما يجعلها واحدة من الدرامات البارزة لهذا العام.

6. The Judge from Hell

تلعب بارك شين هاي دور كانج بيت نا، القاضية الممسوسة بالشياطين المكلفة بجر المجرمين إلى الجحيم، ومع ذلك، تغير المحققة الطيبة القلب (كيم جاي يونج) وجهة نظرها، مما يؤدي إلى مزيج مثير للاهتمام من العدالة والرومانسية.

7. Marry My Husband

استنادًا إلى الويبتون “Nae Nampyeongwa Gyeolhonhaejweo”، تتبع دراما الانتقام هذه كانج جي وون (بارك مين يونج)، التي تحصل على فرصة ثانية في الحياة بعد خيانتها وقتلها، وتردد صدى سعيها لتحقيق العدالة بين محبي القصص التي تركز على الانتقام.

8. Gangnam B-Side

تدور أحداث دراما الجريمة هذه في سيول، وتتتبع المحقق كانج دونج وو (جو وو جين) وهو يحقق في سلسلة من عمليات الاختطاف. مع جي تشانغ ووك كمشتبه به رئيسي، أبقى التوتر في Gangnam B-Side المشاهدين في حيرة حتى النهاية.

ووصلت Gangnam B Side من بطولة الممثل Ji Chang Wook وJo Woo Jin إلى المركز الخامس في قائمة الأكثر مشاهدة عالميًا على المنصة الإلكترونية DISNEY+.

9. Doctor Slump

تعد دراما Doctor Slump من النوع خفيفة الظل حيث تدور حول طبيبين متنافسين، يو جونغ وو (بارك هيونغ سيك) ونام ها نول (بارك شين هاي)، اللذان يجدان العزاء في بعضهما البعض خلال الأوقات الصعبة، وقد لاقت موضوعات الإرهاق والشفاء والعمليات الجراحية المعقدة وسط مشاكل الأطباء البسيطة اليومية صدى كبير لدى المشاهدين.

10. Squid Game 2

برغم عدم طرحه بعد، إلا أن الجزء الثاني من دراما “Squid Game” هي الأكثر انتظارًا بعام 2024 كله، وذلك للنجاح الساحق الذي تلقاه الجزء الأول، والعديد من الشكوك حول ما إذا كانت هذه النسخة ستجاري هذا النسخة نفس جودته من حيث القصص والشخصيات المثيرة.

وتدور أحداث الموسم الثاني المرتقب بشدة من "لعبة الحبار" بعد ثلاث سنوات من أحداث الموسم الأول، بعدما يعود Seong Gihun، الذي يلعبه Lee Jung Jae، إلى ألعاب البقاء المميتة جنبًا إلى جنب مع المشاركين الجدد، ويتنافسون على جائزة مذهلة تبلغ 45.6 مليار وون، ويشرع Gihun، الذي تطارده تجاربه السابقة، في طريق الانتقام والتحقيق بشكل أعمق في الألغاز المحيطة بالألعاب.

يضم فريق التمثيل العائد Lee Byung Hun في دور الرجل الأمامي الغامض، وWi Ha Jun في دور Hwang Jun Ho، وGong Yoo في دور المجند الغامض، وتشمل الوجوه الجديدة التي تنضم إلى المجموعة Im Si-Wan وKang Ha-Neul وPark Sung Hoon وLee Jin Wook، حيث يضيف كل منهم ديناميكيات جديدة إلى السرد المكثف.

يعد الموسم الثاني بارتفاع المخاطر، والكشف عن أسرار رئيسية، وصراعات أخلاقية أعمق، مما يضمن استمرار "لعبة الحبار" في جذب الجماهير في جميع أنحاء العالم، ومن المقرر عرضه في 26 ديسمبر على Netflix.

أظهرت الدراما الكورية هذا العام قدر كبير الإبداع وعمق القصص الكورية، من الكوميديا ​​الرومانسية إلى الإثارة المليئة بالتشويق، وتستمر الدراما الكورية في جذب جمهور متنوع، سواء كان المشاهد من محبي القصص الصادقة أو الألغاز التي تجعله يشعر بالتوتر، فإن عام 2024 قدم شيئًا للجميع.

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