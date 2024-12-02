الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

نائبة السكرتير العام للأمم المتحدة: تهجير 90 ‎%‎ من الفلسطينيين

نائبة السكرتير العام
نائبة السكرتير العام للأمم المتحدة، فيتو

قالت أمينة محمد نائبة السكرتير العام للأمم المتحدة، إنه تم تهجير 90 ‎%‎ من الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك مع بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، على هامش المؤتمر الدولي لدعم وتعزيز الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة، اليوم فى القاهرة بمشاركة إقليمية ودولية واسعة، والذى عقد بعنوان “عام على الكارثة الإنسانية في غزة: احتياجات عاجلة وحلول مستدامة”، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.


 

وأوضحت أن الاراضى التى تحاول إسرائيل ضمها هى حق أصيل للشعب الفلسطيني، وأضافت “لابد من الاستقرار حيث إنه تم تدمير النظم الصحية بالكامل” مطالبة بالالتزام بالقانون الدولى..

 

ودعت إلى تمرير المساعدات بشكل عاجل للفلسطينيين ووقف إطلاق النار، وشددت على انه “لا يمكن أن نعمل بدون الأونروا”، وركزت على ضرورة حل الدولتين ليتعايش الشعبين فى أمان وأمن مستدام.

 

وأضافت إن شعب غزة يعانى الأمرين ويكفى ما حدث للشعب الفلسطيني، ولابد من حل المشكلة من الجذور. 

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