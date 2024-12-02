الإثنين 02 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

نائبة الأمين العام للأمم المتحدة: لا بديل عن الأونروا لإيصال المساعدات إلى غزة

المؤتمر الدولي لدعم
المؤتمر الدولي لدعم وتعزيز الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة

 قالت نائب السكرتير العام للأمم المتحدة أمينة محمد، إن ‎العديد من الفلسطينيين نزحوا أكثر من مرة بسبب  العدوان الإسرائيلي.

عام على الكارثة الإنسانية في غزة 

 جاء ذلك خلال كلمتها فى المؤتمر الدولي لدعم وتعزيز الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة، اليوم فى القاهرة بمشاركة إقليمية ودولية واسعة، والذي عقد بعنوان "عام على الكارثة الإنسانية في غزة: احتياجات عاجلة وحلول مستدامة"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضحت أمينه محمد أن المساعدات الإنسانية إلى غزة تواجه صعوبات في الوصول إلى الفلسطينيين في انتهاك واضح للقانون الدولي.

 

وأضافت: إسرائيل تعوق وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشيرة إلى أن القطاع يواجه انتشارا للمجاعة.

واستطردت: نبذل أقصى جهد لإدخال المساعدات إلى غزة لكن نواجه قيودا كثيرة

إسرائيل منعت وصول موظفي أونروا إلى الأراضي الفلسطينية

 وأوضحت أن إسرائيل منعت وصول موظفي أونروا إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة لعرقلة إدخال المساعدات. 

وأضافت: يجب اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لإدخال المساعدات إلى غزة، ونؤكد ضرورة احترام القانون الدولي.

وركزت على أن أونروا هي عامل الاستقرار في غزة ونؤكد رفضنا استهداف العاملين الأمميين.

وشددت على أنه لا بديل عن أونروا لإيصال المساعدات إلى غزة وحان الوقت لوقف إطلاق النار. 

وأكدت أن الكارثة في غزة تمثل تهديدا للإنسانية ويجب إنهاؤها بشكل فوري. 

وزير الخارجية: مصر أنشأت أول مخيم إيواء في جنوب قطاع غزة (صور)

بدر عبد العاطى: مصر قدمت نحو 70% من المساعدات التي دخلت قطاع غزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المساعدات الانسانية غزة العدوان الإسرائيلي الرئيس عبدالفتاح السيسي الفلسطينيين

مواد متعلقة

وزير الخارجية: مصر أنشأت أول مخيم إيواء في جنوب قطاع غزة (صور)

وزير الخارجية يلتقي نائب المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي

وزير الخارجية يناقش مع نظيره البرازيلي تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط (صور)

الأكثر قراءة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 3 - 12 - 2024

1590 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024

ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن جبير (2 - 4)

للمرة الثانية خلال أيام، اندلاع حريق هائل في نادي المعلمين بالإسكندرية (صور)

مات وسره معه، انتحار قاتل أسرته بطوخ أسفل عجلات قطار بالقليوبية

ارتفاع أسعار زبادو جهينة في الأسواق

مغادرة جميع قيادات حركة حماس الأراضي القطرية مع عائلاتهم إلى وجهات مختلفة

منوعات

المزيد

القبض على لاعب كرة قدم تونسي بتهمة حيازة مواد مخدرة

بنفس سيناريو أفلام هوليود، سجين يدير شبكة نصب في بنغازي من داخل السجن

رسالة توفيق عكاشة الغامضة عن بحيرة طبرية تثير القلق، والنشطاء يربطونها بظهور المسيح الدجال

الشرطة التركية تقتحم منزلا لإيقاظ مالكه من النوم

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024

بكام كيلو الأرز اليوم الاثنين في الأسواق؟

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين 2 ديسمبر في الأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

أرقام من مباريات الزمالك وغزل المحلة قبل موقعة الدوري المصري (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن جبير (2 - 4)

مفتي الجمهورية: إصدار قانون لتجريم الفتوى من غير المتخصصين

دار الإفتاء توضح حكم النقوط الذي يقدم في المناسبات الاجتماعية

المزيد
الجريدة الرسمية