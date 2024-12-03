مقارنة بين أسعار هيونداي ألنترا AD المجمعة محليا قبل وبعد الزيادة

سيارات هيونداي، استقبلت سيارات هيونداي مطلع شهر ديسمبر بزيادة جديدة في أسعار السيارات المجمعة محليًّا، وهي هيونداي النترا AD موديل 2025، وذلك بسبب التغيرات التي تحدث في السوق وأرتفاع التكلفة وزيادة الطلب.

أسعار سيارات هيونداي النترا AD الجديدة بعد زيادة شهر ديسمبر

وأخطر الوكيل المحلى للعلامة التجارية هيونداى كافة الموزعين والتجار بالزيادات الجديدة التى لحقت بأسعار سيارات هيونداي ألنترا AD الجديدة بعد زيادة شهر ديسمبر ومن المقرر بدء المعارض بالعمل بها وهي كالتالي:

يصل سعر أول فئة سمارت 970 ألف جنيه بنفس السعر السابق.

يصل سعر ثانى فئة مودرن مليون و50 ألف جنيه بدلًا من مليون و30 ألف جنيه بزيادة 20 ألف جنيه.

يصل سعر ثالث فئة توب لاين مليون و155 ألف جنيه بدلًا من مليون و135 ألف جنيه بزيادة 20 ألف جنيه.

مواصفات وسائل أمان هيونداي النترا AD

حصلت سيارة هيونداي FL Elantra AD بمواصفات أمان قياسية تشمل خاصية مكابح مضادة للانغلاق، وتوزيع قوة المكابح إلكترونيًا، وكاميرا للرؤية الخلفية، ووسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، وجهاز تحذير المسافة الخلفية والأمامية، وحساس مطر أوتوماتيك.

بينما تضم التجهيزات الداخلية للسيارة عدادات للتحكم بضغطة واحدة لفتح وغلق زجاج السائق، ومقاعد وعجلة قيادة وناقل حركة مكسو بالجلد، وعجلة قيادة قابلة للإمالة والامتداد، وإمكانية تعديل مقعد السائق في 6 اتجاهات، وتكييف هواء أتوماتيك بتحكم ثنائي في درجة الحرارة، وشاحن USB، مع إمكانية طي المقاعد الخلفية 60:40.



وتضم السيارة عدد من وسائل الراحة وأنظمة الترفيه تتمثل في وجود مثبت سرعة، وحساس إضاءة أتوماتيك، وإمكانية فتح وغلق السيارة عن بُعد، وشاشة 7" تعمل باللمس، و6 مكبرات صوت، ودعم لأجهزة الأيفون والأندرويد، مع عجلة قيادة متعددة المهام، ونظام Bluetooth® للهاتف.

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