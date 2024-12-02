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سياسة

وزير الشئون النيابية يعلن إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم الأسر البديلة

وزير الشئون النيابية،
وزير الشئون النيابية، فيتو

أعلن المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أن الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون لتنظيم الأسر البديلة، على أن يطرح فى القريب العاجل ويتضمن النص على صندوق للانفاق والموارد.

الجلسة العامة لمجلس النواب

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعى، والتى شهدت جدلا حول تعريف "الأسرة البديلة أو الكافلة" الوارد بمشروع قانون الضمان الاجتماعى، وذلك بعدما تقدم عدد من النواب، باقتراح بالإبقاء علي التعريف، فى الوقت الذى تمسكت فيه الحكومة بحذفه من مشروع القانون.

وقال فوزى، ردا على المطالبة بالإبقاء على التعريف، أن الحكومة تستخدم التعريفات لمصطلحات يتكرر استخدامها فى القانون، وأن ذلك المصطلح لم يستخدم فى القانون ولا مرة.

 مشروع قانون للأسر البديلة

وتابع وزير الشئون النيابية: “بإعداد مشروع قانون للأسر البديلة، أرى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعى ليس محل للنص علي ذلك التعريف وانه سيتم النص عليه فى قانون اخر”.

تعريف للأسرة البديلة أو الكافلة

وكان مشروع القانون المقدم من الحكومة يتضمن تعريف للأسرة البديلة أو الكافلة، كالتالى: “الأسرة التي تكفل أو ترعى طفلًا أو أكثر وفقًا لأحكام قانون الطفل ولائحته التنفيذية.، وهو ما حذفته لجنة التضامن خلال دراستها لمشروع القانون، اتفاقا مع موقف مجلس الشيوخ الذى سبق وحذفه من مشروع القانون”.

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