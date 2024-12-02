الإثنين 02 ديسمبر 2024
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رياضة

تطور جديد بشأن نزاع مبابي القضائي مع باريس سان جيرمان

مبابي
مبابي

 كشفت تقارير صحفية أن كيليان مبابي نجم ريال مدريد، يواصل تصعيد نزاعه القضائي ضد ناديه السابق باريس سان جيرمان ورئيسه ناصر الخليفي. 

وأكدت وكالة الأنباء الفرنسية أن مبابي قرر تقديم شكوى للجنة الانضباط برابطة الأندية الفرنسية المحترفة، لرفض باريس، دفع 55 مليون يورو، قيمة رواتبه ومكافآته عن آخر 3 أشهر في حديقة الأمراء.

 

شكوى مبابي ضد باريس سان جيرمان

وأضافت أن هناك جلسة استماع ستعقد يوم 11 ديسمبر الجاري، للفصل في شكوى مبابي ضد باريس.

وكان مبابي قد فاز في 3 جولات سابقة في نزاعه ضد الخليفي، الأولى في اللجنة القانونية للرابطة الفرنسية في 11 سبتمبر، ثم لجنة الاستئناف في 25 أكتوبر، كما رفض الاتحاد الفرنسي، طعن العملاق الباريسي ضد القرارين السابقين.

 

وترى الإدارة الباريسية أن لاعب ريال مدريد الحالي قد وافق على التنازل عن هذا المبلغ، إذا ترك البي إس جي في صفقة انتقال مجانية، بينما يعتقد مبابي ومحاموه أن سان جيرمان انتهك هذا الاتفاق الشفهي.

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