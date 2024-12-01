في غياب مصطفى محمد، نانت يتعادل 1/1 مع باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي

الدوري الفرنسي، انتهت مباراة فريق نانت الفرنسي ونظيره باريس سان جيرمان بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في إطار الجولة الثالثة عشرة، من منافسات بطولة الدوري الفرنسي على ملعب حديقة الأمراء.

مباراة نانت وباريس سان جيرمان

افتتح التهديف باريس سان جيرمان عن طريق أشرف حكيمي في الدقيقة 2 من بداية اللقاء، قبل أن يعادل النتيجة ماتيس إيلين لنانت في الدقيقة 38 من الشوط الأول.

ويعتلي باريس سان جيرمان قمة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 33 نقطة، بينما يقبع نانت في المركز 18 برصيد 11 نقاط.

تشكيل نانت امام باريس سان جيرمان

وأعلن أنطوان كومباريه، المدير الفني لفريق نانت، تشكيل فريقه الرسمي أمام نظيره باريس سان جيرمان، في الدوري الفرنسي.

ولم يشهد التشكيل الأساسي أو مقاعد البدلاء لفريق نانت تواجد مصطفى محمد مهاجم المنتخب الوطني.

وكان تشكيل نانت الأساسي كالتالي:"

ولم يكشف نادي نانت سبب استبعاد مصطفى محمد من مباراة باريس سان جيرمان.

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