الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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اقتصاد

تباين الآراء حول تصنيع السيارات وراء استقالة كارلوس تافاريس

ستيلانتس
ستيلانتس

أعلنت مجموعة ستلانتيس العالمية، أن مجلس إدارة الشركة، برئاسة جون إلكان، وافق على استقالة كارلوس تافاريس، اليوم، من منصبه كرئيس تنفيذي بأثر فوري، وتسير عملية تعيين الرئيس التنفيذي الدائم الجديد على قدم وساق، وتديرها لجنة خاصة تابعة لمجلس الإدارة، وسيتم الانتهاء منها خلال النصف الأول من عام 2025. وحتى ذلك الحين، سيتم إنشاء لجنة تنفيذية مؤقتة جديدة برئاسة جون إلكان.

 

اختلاف وجهات نظر مجلس الادارة وتافاريس تقود لاستقالته

وأوضحت المجموعة في بيان لها التوجيه الذي قدمته إلى المجتمع المالي في 31 أكتوبر 2024، فيما يتعلق بنتائج عامها الكامل 2024،  وعلق هنري دي كاستريس، كبير المديرين المستقلين في Stellantis قائلًا: "إن نجاح Stellantis منذ إنشائها كان متجذرًا في التوافق المثالي بين المساهمين المرجعيين ومجلس الإدارة والرئيس التنفيذي. ومع ذلك، ظهرت في الأسابيع الأخيرة وجهات نظر مختلفة أدت إلى توصل مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي إلى قرار اليوم".

 

تعيين الرئيس التنفيذي الجديد لستلانتيس يسير على قدم وساق

وتابع رئيس مجلس الإدارة جون إلكان: "نشكر كارلوس على سنوات خدمته المتفانية والدور الذي لعبه في إنشاء Stellantis، بالإضافة إلى التحولات السابقة في PSA وOpel، مما وضعنا على الطريق لنصبح شركة عالمية رائدة في صناعتنا. 

أتطلع إلى العمل مع لجنتنا التنفيذية المؤقتة الجديدة، بدعم من جميع زملائنا في ستيلانتس، بينما نكمل عملية تعيين الرئيس التنفيذي الجديد. سنضمن معًا استمرار نشر استراتيجية الشركة لصالح شركة ستيلانتس وجميع أصحاب المصلحة على المدى الطويل.

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