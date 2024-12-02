محافظ المنوفية: ضبط 5.5 طن دقيق مدعم بقويسنا قبل بيعه بالسوق السوداء

تمكنت الوحدة المحلية بقويسنا بالتعاون مع إدارة التموين بمحافظة المنوفية، خلال حملة تفتيشية ليلا من ضبط 5.5 طن دقيق بلدى مدعم ومحظور تداوله بالأسواق بسيارة منتهية الترخيص، وذلك قبل بيعه بالسوق السوداء، وتم مصادرة المضبوطات والتحفظ عليها بإدارة تموين قويسنا وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة باستمرار التعاون الكامل مع مديرية التموين والتجارة الداخلية لإحكام الرقابة على الأسواق وتكثيف الحملات التفتيشية لضبط المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.

السيطرة على الأسواق بالمنوفية

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، واستمرارا لجهود المحافظة المكثفة في إحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق والمخابز والحد من التلاعب في السلع الاستراتيجية وضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر لمواجهة الغش التجاري.

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