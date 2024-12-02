القبض على سيدة بتهمة بث فيديوهات مخلة بالآداب في الغردقة

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب، من ضبط إحدى السيدات لقيامها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

بث فيديوهات مخلة بالآداب في الغردقة

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة تداول مقاطع فيديو خادشة للحياء لإحدى السيدات تقوم ببثها على مواقع التواصل الاجتماعى.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الغردقة بالبحر الأحمر، وبحوزتها (3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين احتوائها على آثار ودلائل تؤكد نشاطها الإجرامى").

وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى، وقيامها ببث تلك المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعى بهدف تحقيق أرباح مالية من نسب المشاهدة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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