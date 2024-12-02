القبض على لاعب كرة قدم تونسي بتهمة حيازة مواد مخدرة

ذكرت تقارير إعلامية، أن أجهزة الشرطة في تونس اعتقلت لاعب كرة قدم تونسي ينشط بفريق بدوري المحترفين، وذلك بتهمة حيازة مواد مخدرة.

القبض على لاعب كرة قدم تونسي بتهمة حيازة مخدرات

ومن جانبها أفادت إذاعة "موزاييك" بأن الحادثة وقعت في ساعة متأخرة من أمس الأحد، حيث تمكن الحرس الوطني من إيقاف سيارة كان على متنها لاعبان أحدهما لاعب كرة قدم بفريق شهير في دوري المحترفين التونسي، وذلك بعد الاشتباه في حيازتهما لمواد مخدرة لم يتم الكشف ما إذا كان يستهلكانها أم يخططان لترويجها.

الشرطة لم تكشف عن هوية اللاعب التونسي

ونقلت إذاعة موزاييك عن مصادر أمنية قولهم: "إنه بعد استشارة النيابة صدر قرارا بحجز المتهمين لمدة 48 ساعة قابلة، للتمديد لمواصلة التحقيقات وكشف ملابسات الحادثة".

ولم تكشف الأجهزة الأمنية عن هوية اللاعب في دوري الدرجة الأولى.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون التونسي ينص على عقوبة إلزامية بالسجن مدتها سنة لكل من يدان بحيازة مخدر، وخمس سنوات لمن يعاود ذات الجريمة، وتصل الأحكام إلى 10 أعوام سجن لكل من يستغل أي مكان لتعاطي المخدرات أو ترويجها.

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