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لحظة مصرع لاعب كرة قدم وإصابة آخرين بصاعقة في ملعب ببيرو (فيديو)

صاعقة، فيتو
صاعقة، فيتو

توفي لاعب كرة قدم البيروفي خوسيه هوجو دي لا كروز ميزا بعد أن ضربته  صاعقة خلال مباراة يوم أمس الأحد، فيما أصيب لاعب آخر على الأقل.

 

وإلى جانب المدافع المتوفى، فإن حارس المرمى خوان تشوكا في حالة حرجة بسبب حروق شديدة. ولا تزال الحالة الصحية للاعبين الآخرين الذين تأثروا بالبرق مجهولة.

 

وقع الحادث حوالي الساعة 4:00 مساء بالتوقيت المحلي (21:00 بتوقيت جرينتش) في ملعب كوتو كوتو في تشيتشا، الواقع في مقاطعة هوانكايو، حيث كان الفريقان المحليان، يوفنتود بيلافيستا وفاميليا تشوكا، يلعبان في ظل ظروف عاصفة.

وأظهر مقطع فيديو اللحظة التي ضرب فيها البرق، مما تسبب في انهيار العديد من اللاعبين في وقت واحد على أرض الملعب.

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لاعب كرة قدم لاعب كرة قدم البيروفي خوسيه هوجو دي لا كروز صاعقة حارس المرمى خوان تشوكا

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