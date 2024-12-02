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أخبار مصر

مفتي الجمهورية: نتعاون مع البحث العلمي لإنتاج مسلسل للإجابة على أسئلة الأطفال

الدكتور نظير عياد
الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية
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 أكد الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية أن مواقع التواصل الاجتماعي تعد واحدة من أهم الأدوات في العصر الحالي، وأنها تعد واحدة من نعم الله تعالى علينا لكن تبقى الإشكالية في سوء استخدامها. 

مفتي الجمهورية: الفتاوى الشاذة ليست وليدة هذه المرحلة 

 وأشار إلى أن الفتاوى الشاذة ليست وليدة هذه المرحلة وساهم في انتشارها خلال الفترة الماضية عدة أمور على رأسها غياب الخطاب الديني المعتدل وغياب المتخصصين من المؤسسات الدينية

وأضاف مفتي الجمهورية خلال لقائة مع محرري الملف الديني أن هناك نوعا من التعاون الآن مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لوضع قانون لتجريم الفتوى يجري العمل عليها الآن، وهناك دراسة لكيفية مواجهة فوضى الفتاوى من خلال توحيد جهود المؤسسات الدينية.

 

مفتي الجمهورية: هناك تنسيق على أعلى مستوى بين المؤسسات الدينية

 وشدد مفتي الجمهورية على أن هناك تنسيقا على أعلى مستوى بين المؤسسات الدينية من أجل تنظيم عملية الفتاوى خلال الفترة القادمة 

وكشف مفتي الجمهورية أن هناك تعاونا مرتقبا بين دار الإفتاء ومؤسسة البحث العلمي لإنتاج مسلسل خاص بالأطفال من أجل الرد على أبرز الأسئلة التي تشغل أذهان الأطفال.

وأشار إلى أن هناك تعاونا أيضا بين جامعة كفر الشيخ وكليات الذكاء الاصطناعي من أجل إنتاج عدة محتويات تتعلق بالإجابة على كافة الأسئلة التي في أذهان الأطفال من خلال استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

وكشف مفتي الجمهورية عن وجود خطة من أجل القيام بعدة حملات في الوقت القادم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لدار الإفتاء تتناول توضيح مفاهيم تجديد الخطاب الديني بمعناه الصحيح. 

فتح مكاتب تمثلية للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم 

 وشدد على أن هناك نية لدى  دار الإفتاء من أجل فتح مكاتب تمثلية للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم في بعض الدول حول العالم.

وعن الوضع الحالي في الدول العربية وبالتحديد في سوريا قال مفتي الجمهورية:" إننا أمام مشروع معد بذكاء وخبث ومكر، يراد منه تفتيت وحدة الأمة الإسلامية، وأن الصراع الحالي هو صراع سياسي يؤكد الحاجة لعقد الحوار الإسلامي-الإسلامي".

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