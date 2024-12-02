«البحوث الإسلامية» يطلق فعاليات الأسبوع الرابع للدعوة بجامعة الزقازيق

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن انطلاق فعاليات الأسبوع الرابع للدعوة الإسلاميَّة بداية من اليوم الإثنين ويستمر لمدة أربعة أيام، والذي يُعقد بجامعة الزقازيق بعنوان: «الإنسان والقيم في التصور الإسلامي»، وتنظمه الأمانة العامة للجنة العليا للدعوة بالمجمع

انطلاق فعاليات الأسبوع الرابع للدعوة الإسلاميَّة

وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب شيخ الأزهر بتكثيف البرامج والفعاليات الدعوية والتوعوية بما يحقق دور ورسالة الأزهر الدعوية والتوعوية، وبإشراف أ.د. محمد الضويني- وكيل الأزهر، أ.د. خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، وأ.د. محمد عبد الدايم الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة.

تنفيذ خطة دعوية توعوية من البحوث الإسلامية تتناول بناء الإنسان من جميع جوانبه

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. محمد الجندي، إن هذه الأسابيع الدعوية التي بدأ الأول منها بالجامع الأزهر وتستمر فعالياتها في جميع محافظات الجمهورية تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الأمانة العامَّة للَّجنة العليا للدَّعوة بالأزهر الشَّريف والتي تعمل على تنفيذ خطة دعوية توعوية تتناول بناء الإنسان من جميع جوانبه: الفكريَّة، والعقديَّة، والاجتماعيَّة، وتعمل على ترسيخ منظومة القيم والأخلاق والمثل العليا في المجتمع، مضيفًا أن المجمع حريص على التعاون المثمر والفعال مع المؤسسات والهيئات والجامعات، للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور على اختلاف فئاته وتنوع ثقافاته، ومناقشة أهم القضايا التي تلامس واقع هذا الجمهور وتشكل جزءًا مهمًا في حياتهم.

أضاف الجندي أن الأسبوع الدعوي الرابع يناقش مجموعة من المفاهيم المهمة عبر أربع ندوات، الأولى بعنوان: «الاستخلاف والتكريم ومقتضياتهما»، الثانية بعنوان: «القيم الإسلاميَّة ودورها في تحقيق الأمن المجتمعي»، والثالثة: «القيم الإسلاميَّة ودورها في النسق الحضاري للأُمَّة»، والرابعة: «دور المرأة في ترسيخ منظومة القيم.. رؤية إسلاميَّة» وذلك بمشاركة نخبة من كبار أساتذة جامعتي الأزهر والزقازيق، وبحضور الطلاب من الجانبين.

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