وزير الخارجية: تهجير الفلسطينيين مرفوض وخط أحمر لمصر

قال بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، تتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني بسبب العدوان الاسرائيلى واستخدام سلاح المجاعة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى على هامش المؤتمر الدولي لدعم وتعزيز الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة، اليوم فى القاهرة بمشاركة إقليمية ودولية واسعة والذى عقد بعنوان "عام على الكارثة الإنسانية في غزة: احتياجات عاجلة وحلول مستدامة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح عبد العاطى أن إسرائيل تعطل عمل المنظمات الدولية لتوصيل المساعدات إلى ى الوقت التى تترك فيه العصابات التى تسرق المساعدات الإنسانية.

وأضاف أنه شارك عدد كبير من وزراء خارجية ونواب والوزراء وممثلين من المنظمات الأممية والدولية فى القاهرة.

وأشار إلى أن جمعية الهلال الأحمر المصرية والفلسطينية وعرضت بشكل مفصل الاحتياجات العاجلة لاسيما مع بدء فصل الشتاء مثل الملابس الشتوية والعلاج والاستعداد للعوامل الطبيعية كالعواصف حتى تصبح غزة مكان يصلح للسكن.

وأشاد بالمواقف الشجاعة التى تقوم بها الأمم المتحدة فى دعم الشعب الفلسطيني ودعم الوكالات الدولية المساعده فى غزة، وكذلك وكالة أونروا.

وشدد على أن وقف إطلاق النار فى غزة أصبح أمرا ملحا، مؤكدا على أن المسؤولية تقع على دولة الاحتلال وإلزامها بوصول المساعدات إلى مستحقيها.

وطالب إسرائيل بالانسحاب الفوري من معبر رفح من الجانب الفلسطيني والانسحاب من محور صلاح الدين.

وطالب كافة الدول بالعمل على مساعدتنا وحشد الدعم لتأمين المساعدات المطلوبة لشعب غزة والاعتراف بالدولة الفلسطينية وحصولها على العضوية الكاملة لها بالأمم المتحدة.

وأضاف سياسة العجرفة التى تمارسها إسرائيل لن تحقق الاستقرار ولابد من المحاسبة.

وشدد على رفض مصر لما يتعرض له الشعب الفلسطيني مؤكدا أن مصر لن تقبل التهجير، ويمثل ذلك خط أحمر لمصر.

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