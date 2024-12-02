في ذكرى ميلاده، مدحت صالح بدأ حياته مقرئا للقرآن وهذا سر بكائه بسبب أغنية "حضرة المتهم أبي"

في مثل يومنا هذا، 2 ديسمبر، جاء إلى الدنيا فنان يحمل صوتًا من أهم الأصوات التي عرفها الوسط الغنائي في مصر والوطن العربي، إنه الفنان مدحت صالح الذي يعتبر واحدا من أهم الفنانين الذين أضافوا إلى الساحة الموسيقية العربية الكثير.

يمتاز مدحت صالح، ابن منطقة شبرا، بصوت دافئ وعميق، قادر على نقل الأحاسيس والمشاعر بطريقة مؤثرة، مما جعله واحدًا من أهم النجوم الذين استطاعوا أن يتركوا بصمة قوية في أذهان محبيه.

بدايات مدحت صالح في عالم تلاوة القرآن الكريم

كان مدحت صالح يحظى بصوت “جميل”، وكان في طفولته يجلس بجوار راديو خشب بمنزلهم، ويردد خلف مقرئ القرآن دون أن يعرف ماذا يقول، وهو ما دفع والده لإلحاقه بالكتاب لحفظ القرآن الكريم، حيث كان والده يتمنى أن يكون الطفل “محمد” قارئا للقرآن وأحد شيوخ التلاوة، وبالفعل بدأ مدحت صالح حياته مقرئا للقرآن الكريم واشتهر بالقارئ محمد صالح.

ومع الوقت اتجه مدحت صالح إلى عالم الغناء، وقال هو عن هذا التحول“إن تحوله من مملكة التلاوة إلى عالم الغناء هو تغيير حدث مع الزمن، لافتًا إلى أن هذا التحول لا يعنى تركه لشيء على حساب شيء آخر”.

وبعد اتجاهه إلى عالم الغناء كان مدحت صالح يحيي حفلات الأفراح فوق أسطح المنازل، وأحيانا كان يحضر عربة كارو ويحولها لمسرح لإحياء هذه الأفراح، وكانت أول أغنية قدمها مدحت صالح مع أبلة فضيلة في الإذاعة عام 1976 وعمره حينها 16 عاما، والأغنية الثانية عام 1977 حينما ذهب الرئيس الراحل السادات القدس وأبرم معاهدة السلام، حينها قدم مدحت صالح أغنية سالمة يا سلامة شوفنا السلام والسلامة، وكان حينها اسمه الغنائي هو محمد، أما اسم شهرته الحالي فقد اختاره له الملحن حلمي بكر

عمل مدحت صالح لمدة عامين بشارع الهرم ، وذلك حتى قدم أول ألبوماته الفنية “ السهرة تحلى”، وتوالت بعدها الأعمال الغنائية الناجحة مثل كوكب تاني، المليونيرات، جاي على نفسك ليه، الله يا سيدي وغيرها.

حكاية أغنية بكى مدحت صالح أثناء غنائها

وعلى امتداد مشواره الغنائي الطويل تألق مدحت صالح في غناء “تترات” عدد من المسلسلات، منها تتر مسلسل حضرة المتهم أبي الذي تأثر مدحت كثيرًا وهو يغنيه، حيث قال عنها في لقاء إعلامي "هناك قصة كئيبة وراء أغنية "حقك على عيني" وبكيت في الإستوديو خلال تسجيلها، وبعدين تماسكت وكملت غناءها".

وتابع "حسيت وأنا بغني الأغنية بكلم أبويا ولقيت حاجات ملمسة من اللي كاتبه أحمد فؤاد نجم ، ولحن ياسر عبد الرحمن بمشاعر وأحاسيس خاصة بي فعليًا، فبكيت بشكل متكرر خلال تسجيل الأغنية وتعبت"، وأضاف "الموسيقار ياسر عبد الرحمن لما شافني ببكي وتعبان جدًا ومتأثر قاللي اقعد واهدأ وفعلًا هديت ورجعت غنتها".

مدحت صالح الممثل

دخل مدحت صالح عالم التمثيل من بوابة الفوازير، حيث شارك في فوازير ألف ليلة وليلة: عروس البحور عام ١٩٨٥، وفوازير المناسبات عام ١٩٨٨، ثم واصل مشاركاته المتعددة في السينما والتليفزيون والمسرح، وتعتبر مسرحية حزمني يا التي قدم من خلالها شخصية بسام من أبرز أعماله الفنية، كما شارك في فيلم اللبيس عام ٢٠٠١، وقدم بطولة أفلام أشتاتًا أشتوت وعلمني الحب، وقدم شخصية عبد الحليم حافظ في مسلسل السندريلا، وشخصية جابر في مسلسل أبو العروسة، وكان مسلسل وبينا ميعاد بجزئيه آخر أعماله في مجال التمثيل بشخصية رمزي.



حياته الشخصية

يعتبر الفنان مدحت صالح من النجوم الذين تزوجوا أكثر من مرة، وقد قال هو في تصريحات إعلامية عن زيجاته المتعددة "اتجوزت 4 مرات، لكن زوجتي الحالية أكتر واحدة استقريت معاها ومتجوزين بقالنا 15 سنة"، مضيفًا ""لما أتجوز أحسن ما أعمل حاجة تانية"، ولدى مدحت صالح ابنة تدعى هانيا، وابن يدعى أدهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.