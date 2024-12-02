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محافظات

محافظ المنوفية يشهد اصطفاف الدفعة الثانية للمعدات الجديدة لدعم منظومة المخلفات

فيتو
فيتو

شهد صباح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اصطفاف الدفعة الثانية من المعدات والسيارات الجديدة لدعم منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي 2024/2025 بتكلفة إجمالية 151 مليون جنيه، بحضور محمد موسي نائب المحافظ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام، عواطف طاحون رئيس حي شرق شبين الكوم، المهندس إبراهيم مرعي العضو المنتدب لشركة المنوفية لصيانة الآليات، يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز منظومة المخلفات الصلبة ومواجهة الأزمات والكوارث والمواقف الطارئة.
وخلال تفقده.

 توفير بيئة آمنة ونظيفة للمواطن

وأشار محافظ المنوفية إلى أن إجمالي حجم المعدات الجديدة بلغت 29 معدة، تنوعت بين سيارات كسح ورش وشفط مياه وسيارات مجهزة قلاب حمولة 20 طن، و50 طن، برج كهرباء، بالإضافة إلى معدات جديدة لدعم منظومة الحماية المدنية، كمساهمة  في إعادة الشكل الجمالي والحضاري وتحسين مستوى النظافة بالشوارع والميادين العامة.

 
ووجه المحافظ بتوزيع تلك المعدات وفق الخطة المقررة علي أن تشمل وحدة التدخل السريع ومراكز ومدن المحافظة لإحداث نقلة نوعية بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا علي ضرورة اختيار أكفأ العناصر البشرية من سائقي المركبات والحفاظ على تلك المعدات والاهتمام بها وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لضمان استمرارية  وتأدية المهام المطلوب تنفيذها بالشكل المناسب.

وتُعد محافظة المنوفية من أولى المحافظات في توريد معدات الخطة الاستثمارية للارتقاء بمستوي الخدمات.

وأكد محافظ المنوفية على أنه لا يدخر جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم لقطاع تحسين البيئة والسعي نحو توفير بيئة آمنة ونظيفة للمواطن المنوفى، لافتًاَ الي أن تلك المعدات ستساهم وبشكل ملحوظ في التعامل في شفط مياه الأمطار بالأماكن الأكثر تجمعًا لبؤر المياه خلال موسم الشتاء لتحقيق السيولة المرورية أمام المواطنين فضلًا عن التدخل الفوري في كافة الأزمات والطوارئ.

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