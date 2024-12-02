الإثنين 02 ديسمبر 2024
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حوادث

تحرير 1245 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

تحرير 1245 مخالفة
تحرير 1245 مخالفة الملصق الإلكتروني

 حرر رجال الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، 1245  مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني؛ الذي يسهم في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص، والمساعدة في تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة على المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية.

 

تحرير 1245 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني 

ويساعد الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد، عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلًا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.

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كما يتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة؛ وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيًا.


وفي السياق ذاته، قامت الأجهزة المعنية خلال 24 ساعة الأخيرة، برفع  508 سيارة ودراجة نارية متهالكة ومتروكة بالشوارع، وتحرير 47 مخالفة لقائدي الدراجات النارية؛ لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

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