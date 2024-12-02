العقوبة المتوقعة لفنان شهير بعد ضبطه وبحوزته هيروين

تصدر القبض على ممثل شهير وبحوزته مواد مخدرة في منطقة الطالبية بالجيزة، محركات البحث في "جوجل".

وأثار ذلك تساؤلات حول العقوبة المتوقع تطبيقها علي للممثل بعد القبض عليه بحيازته مواد مخدرة.

ويقول فهد مرزوق الخبير القانوني: إن المادة 39 من قانون العقوبات نصت على معاقبة الشخص الذي يتعاطى المواد المخدرة بالحبس لمدة سنة، مع إلزامه بدفع غرامة مالية، تتراوح ما بين ألف جنيه وثلاثة آلاف جنية مصري، إذا تم القبض على المتهم في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة وتعاطيه للمواد المخدرة مع علمه بذلك، وتزداد العقوبة مثليها سنتين إذا كان الجوهر المخدر الذي قُدم الكوكايين أو الهيروين، وكما حُدد العقاب على كمية المواد المخدرة ونوعيتها وطبيعة الجدول المدرج فيه تحدد العقوبة الواجب إنزالها على المتاجرين بتلك المواد أو حائزها.

كما نصت المادة رقم 37 من قانون العقوبات «يُعاقَب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرًا مخدرًا أو زرع نباتًا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو حازه أو اشتراه وكان ذلك بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى في غير الأحوال المصرح بها قانونا».

القبض علي ممثل مشهور بحيازة مواد مخدرة

البداية كانت بورود معلومات أكدتها تحريات العقيد محمد الجوهري مفتش مباحث الطالبية والعمرانية بوجود ممثل شاب - مطلوب ضبطه على ذمة قضية مخدرات- بشقة سكنية بدائرة قسم شرطة الطالبية.

وبالعرض على العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الغرب، تحركت مأمورية مشتركة من مباحث تنفيذ الأحكام وقسم الطالبية قادها الرائد محمد أشرف رئيس المباحث استهدفت مسكن الممثل صاحب الـ36 عامًا.

وأمكن ضبطه وبحيازته تذاكر هيروين واصطحبته الشرطة إلى ديوان القسم للتحقيق.

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