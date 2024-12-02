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خارج الحدود

انطلاق مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة

مؤتمر غزة، فيتو
مؤتمر غزة، فيتو

انطلقت أعمال مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية وبحضور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج وأمينة محمد نائبة السكرتير العام للأمم المتحدة، وبمشاركة ١٠٣ وفد للدول والمنظمات والهيئات الدولية والمؤسسات المالية.

ويأتي عقد المؤتمر الذى يعقد بإحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة في سياق جهود مصر الداعمة للاستجابة الإنسانية في غزة ولمواجهة الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، حيث يهدف المؤتمر لتأمين التزامات واضحة بتقديم المساعدات لغزة، وتعزيز الدعم الدولي لضمان استدامة الإستجابة للأزمة الإنسانية في غزة، وحشد الجهود لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة، والتخطيط للتعافي المبكر داخل القطاع.

جدير بالذكر ان وزير الخارجية عقد العديد من اللقاءات الثنائية مع عدد من المشاركين فى المؤتمر تناولت العلاقات الثنائية فضلا عن الأوضاع الإقليمية والدولية وكذلك الوضع فى غزة. 

اليوم، انطلاق مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة

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​غزة بدر عبد العاطي السكرتير العام للأمم المتحدة الشعب الفلسطيني بقطاع غزة

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