تأييد حبس عاطل بتهمة تعاطي مواد مخدرة في مصر القديمة

قضت محكمة مستأنف جنايات القاهرة بالتجمع الخامس بتأييد معاقبة عاطل بالحبس سنتين مع الشغل وتغريمه مبلغ قدره 10 آلاف جنيه لاتهامه بتعاطي المواد المخدرة بمصر القديمة.

ضبط المتهم بحوزته كوكتيل مخدرات

وجاء في أمر الاحالة أن المتهم في 30 مارس الماضي بدائرة قسم مصر القديمة، أحرز بقصد التعاطي جوهر الأنديزول كاربوكساميد وجوهر المورفين وجوهر اندازول كاربوكساميد المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أحرز سلاح أبيض كذلك بدون مسوغ قانوني.

تلقى ضابط مباحث قسم شرطة مصر القديمة معلومات من أحد مصادره السرية تفيد بتواجد عاطل بأحد الشوارع بدائرة القسم محرزًا لمواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، حيث تقابل مع مصدره السري والذي أرشده لمكان تواجد المتهم وشاهده جالسًا أسفل أحد العقارات ويقوم بوضع ورقة مالية فئة الخمسة جنيهات ملفوفة على أنفه ويستنشق بها مسحوق مخدر من داخل كيس بلاستيك شفاف اللون، وأسرع لضبطه وإستخلاص الورقة والكيس من يده وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على كيس بداخله 49 لفافة تحوي مسحوق مخدر وسلاح أبيض (كزلك).

وثبت بتقرير الطب الشرعي لعينة من دماء المتهم إيجابية عينتي الدم والبول للمورفين المخدر.

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