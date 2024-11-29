قصور الثقافة تحتفي بـ "تسعينية فيروز" على مسرح السامر

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، حفل أغاني الفنانة والمطربة اللبنانية الكبيرة فيروز تحت عنوان "تسعينية فيروز"، وذلك في السابعة من مساء الأحد المقبل الموافق 1 ديسمبر، بـ مسرح السامر بالعجوزة.

حفل تسعينية فيروز

الحفل يقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، احتفاء بعيد ميلاد فيروز التسعين، وتحييه الفرقة المصرية للموسيقى والغناء بقيادة المايسترو د. مازن دراز.

وتقدم خلاله باقة مميزة من أشهر أغاني جارة القمر، وينفذ الحفل من خلال الإدارة العامة للموسيقى، برئاسة د. وليد الشهاوي، والإدارة العامة للمهرجانات، برئاسة إيمان حمدي.

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