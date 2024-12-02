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حوادث

نتيجة التحقيقات في مصرع 6 أجانب اختناقا بمدينة نصر

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

كشفت تحقيقات  نيابة مدينة نصر حول مصرع 6 اشخاص اختناقًا، إثر تسريب غاز داخل عقار بمدينة نصر أنه لا توجد شبهة جنائية في الواقعة. 
 

مناظرة النيابة لجثث المتوفين

وكشفت مناظرة النيابة لجثث المتوفين أن الجثث لزوجين وطفلين لهما من الصومال وقريبهم من نفس الدولة ومسن من إثيوبيا.


وأضافت المناظرة أن الجثث لا يوجد بها ثمة إصابات ظاهرية وتبين أن اسفكسيا الخنق نتيجة استنشاقهم غاز ثاني أكسيد الكربون ونقص الاوكسجين في دمائهم السبب وراء وفاتهم.

حادث عقار بمدينة نصر
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بوجود متوفين إثر تسرب للغاز داخل عقار بمدينة نصر.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وبالانتقال والفحص عثر على جثث 6 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول متوفين إثر تسرب للغاز.

ونقل مرفق الإسعاف  الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، فيما يجري رجال المباحث التحريات حول ملابسات وظروف الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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نيابة مدينة نصر غرفة عمليات الحماية المدنية مديرية أمن القاهرة

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