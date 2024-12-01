هدية الرئيس، محافظ المنوفية يسلم مساعدات مالية لـ 50 عروسة

سلم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مساعدات مالية بقيمة 250 ألف جنيه لـ 50 عروسة من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا بنطاق المحافظة ضمن الفائزات بمبادرة تجهيز العرائس" هدية الرئيس" عقب لقائه بهم خلال احتفالية بحي شرق مدينة شبين الكوم، لمساعدتهن على إتمام زواجهن وتلبية متطلبات المعيشة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توحيد وتضافر كافة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم ، جاء ذلك بحضور محمد جمعة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، عبد الله عياد مدير صندوق التكافل بمديرية التضامن.



المقبلات على الزواج بالمنوفية

وقدم محافظ المنوفية التهنئة للفتيات المقبلات على الزواج، متمنيًا لهن حياة زوجية سعيدة، وحرص على إجراء حوارًا مفتوح معهن للوقوف على حالتهن الاجتماعية والمعيشية.

مؤكدًا أن باب مكتبه مفتوح دائمًا أمامهن لتلبية مطالبهن واحتياجاتهن وتقديم يد العون للفئات الأكثر احتياجا والاولى بالرعاية تأكيدًا على أهمية بناء الإنسان كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.



ومن جانبهم أعربت العرائس عن سعادتهن البالغة بتلك اللمسة الإنسانية من محافظ المنوفية وحرصه واهتمامه على الاستماع إلى مطالبهم ورفع جزء من المعاناة عن كاهلهم.

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