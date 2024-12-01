الأحد 01 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

هدية الرئيس، محافظ المنوفية يسلم مساعدات مالية لـ 50 عروسة

محافظ المنوفية، فيتو
محافظ المنوفية، فيتو

سلم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مساعدات مالية  بقيمة 250 ألف جنيه لـ 50 عروسة  من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا بنطاق المحافظة ضمن الفائزات بمبادرة تجهيز العرائس" هدية الرئيس" عقب لقائه بهم  خلال احتفالية بحي شرق مدينة شبين الكوم، لمساعدتهن على إتمام زواجهن وتلبية متطلبات المعيشة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية  بضرورة توحيد وتضافر كافة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم ، جاء ذلك بحضور محمد جمعة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، عبد الله عياد مدير صندوق التكافل بمديرية التضامن.
 

المقبلات على الزواج بالمنوفية

وقدم محافظ المنوفية التهنئة للفتيات المقبلات على الزواج، متمنيًا لهن حياة زوجية سعيدة، وحرص على إجراء حوارًا مفتوح معهن للوقوف على حالتهن الاجتماعية والمعيشية.

مؤكدًا أن باب مكتبه مفتوح دائمًا أمامهن لتلبية مطالبهن واحتياجاتهن وتقديم يد العون للفئات الأكثر احتياجا والاولى بالرعاية تأكيدًا على أهمية بناء الإنسان كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
 

ومن جانبهم أعربت العرائس عن سعادتهن البالغة بتلك اللمسة الإنسانية من محافظ المنوفية وحرصه واهتمامه على الاستماع إلى مطالبهم ورفع جزء من المعاناة عن كاهلهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية محافظ المنوفية مدينة شبين الكوم اللواء ابراهيم أبو ليمون

مواد متعلقة

أبو ليمون يلتقي رئيس جامعة المنوفية لتعزيز التعاون

سيدة تنهى حياتها بالحبة السامة فى المنوفية

موعد الانتهاء من صيانة نزلة منوف بكوبري الباجور

حملة أمنية تضبط 14 ديلر مخدرات بحوزتهم أسلحة في منوف

الأكثر قراءة

انقطاع المياه عن عدد من المناطق في القاهرة

محافظة الجيزة تكشف تفاصيل العثور على حيوان غريب بالبراجيل

حيوان غريب يشبه التمساح يثير الفزع في البراجيل بالجيزة (صور)

بعد انتشار صورة جثته، حقيقة مقتل الجولاني في غارة روسية استهدفت مقر إقامته في سوريا

مقطع رقص إمام عاشور ورضا البحراوي يثير غضب الجماهير ويجدد التكهنات برحيله عن الأهلي (فيديو)

جريمة تهز القليوبية،عاطل يذبح زوجته وطفليه ويشعل النيران في والدته وشقيقه

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024

شوبير أساسيًّا، كولر يعلن تشكيل الأهلي أمام البنك في الدوري الممتاز

منوعات

المزيد

اكتشاف آثار أقدام في إفريقيا.. دليل جديد يغير فهمنا لتطور البشر قبل 1.5 مليون سنة

الإعصار فنجال يضرب الهند وسريلانكا ويتسبب في مصرع 19 شخصًا

إسرائيلي يتعرض لهجوم من قبل سياح ألمان في تايلاند

بسعه مبدئية مليون راكب يوميًّا، انطلاق قطار الرياض

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس بالسوق في بداية ديسمبر

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية بداية ديسمبر 2024

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

إجراءات ورسوم وخطوات الحصول على الفيش الجنائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حديث صحيح في سورة المطففين وأسماؤها وسبب النزول

142 عاما على تعيين الإنبابي شيخا للأزهر.. تولى المشيخة مرتين واستقال لهذا السبب

أسماء سورة الهمزة وفضائلها وفيمن نزلت؟

المزيد
الجريدة الرسمية