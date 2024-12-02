سفير تركيا بالقاهرة يتسلم درع إحياء ذكرى عائشة نور إزجي

سلمت الجامعة العربية، في اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين، للسفير التركي بالقاهرة صالح موتلو شن، نيابة عن الدولة التركية درعًا لإحياء ذكرى عائشة نور إزجي إيجي وإحياء تضحياتها وإيمانها بالقضية الفلسطينية.

وتسلم السفير التركي بالقاهرة الدرع بحضور كلًّا من نائب الأمين العام للجامعة العربية، والأمين العام لمؤسسة الأزهر، والمتحدث الرسمي باسم الكنيسة الأرثوذكسية، ومندوب ‏فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية، ومندوب العراق الدائم. ‏

وحضر الحفل العديد من ممثلي البعثات الدبلوماسية في القاهرة والسفراء والمفوض العام للأونروا فيليب لازاريني والممثلة ‏المقيمة للأمم المتحدة في القاهرة إيلينا بانوفا‎.

وحضر السفير التركي الحفل بناء على دعوة خاصة، لتسلم درع التكريم لإحياء ‏ذكرى عائشة نور إزجي إيجي، التي استشهدت برصاصة في رأسها على يد القوات المسلحة الإسرائيلية في 6 سبتمبر 2024، أثناء ‏تواجدها في احتجاج سلميً ضد الاستيطان غير القانوني في إطار حركة التضامن مع فلسطين‎.‎

وفي حديثه بعد مراسم تسلم درع التكريم، قال السفير صالح موطلو شن إن عائشة نور إزجي إيجي اطلق النار عليها وقتلت على ‏يد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في 6 سبتمبر 2024، وهي في احتجاج سلمي ضد المستوطنات غير القانونية بالقرب من قرية بيتا ‏في الضفة الغربية المحتلة.

جدير بالذكر أن عائشة نور إزجي إيجي درست لغات وثقافات الشرق الأوسط باحدي الجامعات الأمريكية.

من هي عائشة نور إزجي إيجي؟

ووصف السفير شن، عائشة نور إزجي إيجي، بأنها كانت تمثل الإيمان والالتزام بالقضية الفلسطينية، كما يفعل كل مواطن تركي‎.

وذكر أن عائشة نور إزجي إيجي دفنت في منطقة ديديم بولاية أيدين في تركيا، بعد صلاة الجنازة التي حضرها عائلتها و ‏مسؤولون رفيعو المستوى، من بينهم نائب رئيس الجمهورية التركية جودت يلماز، ووزير الخارجية هاكان فيدان. ‏

وقال السفير شن: إن الذكرى العزيزة لعائشة ستظل حية دائمًا، وقال إنه سيسلم درع التكريم إلى عائلة عائشة نور إزجي إيجي‎.

رسالة عائلة عائشة نور إزجي إيجي

كما قرأت السفير شن رسالة عائلة عائشة نور إزجي إيجي.

وجاء في الرسالة : “كانت عائشة نور مثل شجرة الزيتون التي لفظت أنفاسها ‏الأخيرة عندها، شخصًا قويًّا وجميلًا ومحب للمساعدة. لقد سلبت مكانها في حياتنا من قبل الجنود الإسرائيليين، باستخدام العنف ‏بشكل غير قانوني وغير عادل وبدون أي معنى‎".

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