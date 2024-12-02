مقتل الجولاني، المرصد السوري يكشف مصير زعيم جبهة النصرة

تضاربت خلال الساعات الماضية الأنباء الواردة من سوريا، حول مقتل زعيم جبهة النصرة، أبو محمد الجولاني، في غارة جوية على أحد مواقع الحركة في إدلب.

المرصد السوري ينفي مقتل الجولاني

وساهم نشر مقطع فيديو لقصف طال مقرا لـ هيئة تحرير الشام في إدلب، من قبل وسائل إعلام سورية، انتشار شائعات حول مقتل الجولاني الذي قيل إنه كان يتواجد فيه.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، إن كل تلك الأخبار المنتشرة حول مقتل الجولاني، لا أساس لها من الصحة.

وأضاف في تصريحات لقناة "العربية" السعودية، الأحد، أن "عدة غارات طالت مواقع متعددة في إدلب لكنها كانت بعيدة عن مقر الجولاني، وفق ما أفادت مصادر مطلعة للمرصد".

انتشار صورة مزعومة لجثة أبو محمد الجولاني

تداول نشطاء مواقع التواصل صورة زعم البعض أنها لجثة قائد هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني، في غارة جوية روسية، كما تداول آخرون وثيقة ادعى فيها البعض أنها نُشرت من قبل إدارة الشئون السياسية لما وصفوه بـ "إدارة الشئون السياسية للمناطق المحررة بسوريا"، نعت أبو محمد الجولاني، وادعت أنه قُتل في المعركة.





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