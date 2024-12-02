تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الإثنين

تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الإثنين عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:

40: 6 (ص) تلاوة للشيخ / محمد عبد العزيز حصان وما تيسر من سورة ق 5ق

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ / محمد رفعت وما تيسر من سورتي التوبة - يونس 30ق

00: 8 (ص)تلاوة للشيخ / على حجاج السويسى وما تيسر من سورة آل عمران 30 ق

44: 9 (ص)الختمة المجودة تلاوة للشيخ / أحمد سليمان السعدنى وما تيسر من سورة النحل 15 ق

45: 10(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / محمد عاطف الطحان وما تيسر من سورتى القيامة – الطارق 15ق

11:49 (قرآن بعدالظهر) تلاوة للشيخ / عبد الحميد الباسوسى وما تيسر من سورة القصص 30ق

03: 13 ( قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ /ياسر الشرقاوى وما تيسر من سورة الواقعة 15ق

28: 13 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ / عبد الرحمن الدروى وما تيسر من سورة الصافات 15ق



أما الختمة المجودة

كما نلتقي مع فقرة المصحف المجود للشيخ/ محمود على البنا في 14:40مدة التلاوة 29 ق

- والتلاوة من سورة الأحزاب تسبقها تقدمة د /أحمد عبد الجواد الدومى ومدة التلاوة 5ق

17:00( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ / عبد العزيز عكاشة وما تيسر من سورة الحجر 30ق

17:34( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ / منصور الشامى الدمنهورى وما تيسر من سورة آل عمران 15ق

18:22( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / أحمد نعينع وما تيسر من سورة الزمر 30ق

19:38( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / محمد عطية حسب وما تيسر من سورة الأعراف 25ق

22:15( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / عبدالعزيز على فرج وما تيسر من سورة البقرة 30ق

15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ / عبد العظيم زاهر وما تيسر من سور الأحزاب – القمر- الرحمن 42ق

24:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ /حلمى الجمل وما تيسر من سورتى ق- الذاريات 44ق

01:33 (بعد منتصف الليل) للشيخ /إبراهيم سليمان الدرعة وماتيسر من سورة الحجرات 15ق

02:22 (بعد منتصف الليل) للشيخ /ربيع زين وما تيسر من سورة الأنعام 15ق

03:33 (قرأن قبل الفجر) للشيخ / محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة النساء 30ق

05:33 (قرأن بعد الفجر) للشيخ / على حزين وما تيسر من قصار السور 15ق



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