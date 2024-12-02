الإثنين 02 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الإثنين

قراء إذاعة القرآن
قراء إذاعة القرآن الكريم.فيتو

تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الإثنين عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:
40: 6 (ص) تلاوة للشيخ / محمد عبد العزيز حصان  وما تيسر من سورة ق 5ق
00: 7 (ص) تلاوة للشيخ / محمد رفعت وما تيسر من سورتي التوبة - يونس 30ق
00: 8 (ص)تلاوة للشيخ / على حجاج السويسى وما تيسر من سورة آل عمران  30 ق
44: 9 (ص)الختمة المجودة تلاوة للشيخ / أحمد سليمان السعدنى وما تيسر من سورة النحل  15 ق
45: 10(قرآن  قبل الظهر) تلاوة للشيخ / محمد عاطف الطحان وما تيسر من سورتى القيامة – الطارق    15ق
11:49 (قرآن بعدالظهر) تلاوة للشيخ / عبد الحميد الباسوسى وما تيسر من سورة القصص 30ق
03: 13 ( قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ /ياسر الشرقاوى  وما تيسر من سورة الواقعة  15ق
28: 13 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ / عبد الرحمن الدروى  وما تيسر من سورة الصافات    15ق


أما الختمة المجودة
كما نلتقي مع فقرة المصحف المجود للشيخ/ محمود على البنا في 14:40مدة التلاوة 29  ق
- والتلاوة من سورة الأحزاب  تسبقها تقدمة  د /أحمد عبد الجواد الدومى  ومدة التلاوة 5ق

17:00( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ / عبد العزيز عكاشة وما تيسر من سورة الحجر 30ق
17:34( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ / منصور الشامى الدمنهورى  وما تيسر من سورة آل عمران  15ق
18:22( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / أحمد نعينع  وما تيسر من سورة الزمر  30ق
19:38( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / محمد  عطية حسب  وما تيسر من سورة الأعراف  25ق
22:15( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / عبدالعزيز على فرج  وما تيسر من سورة البقرة    30ق
15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ / عبد العظيم زاهر وما تيسر من سور الأحزاب – القمر- الرحمن    42ق
24:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ /حلمى الجمل  وما تيسر من سورتى  ق- الذاريات 44ق
01:33 (بعد منتصف الليل) للشيخ /إبراهيم سليمان الدرعة وماتيسر من سورة الحجرات  15ق
02:22 (بعد منتصف الليل) للشيخ /ربيع زين وما تيسر من سورة الأنعام  15ق
03:33 (قرأن قبل الفجر) للشيخ / محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة النساء 30ق
05:33 (قرأن بعد الفجر) للشيخ / على حزين وما تيسر من قصار السور    15ق
 

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إذاعة القرأن إذاعة القرآن الكريم احمد سليمان السعدني تلاوات إذاعة القرأن الكريم خريطة التلاوات المرتلة

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