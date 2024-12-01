المطرب أحمد عجاج يتصدر الترند بأغنية "عيب عليك"

طرح مؤخرًا المطرب الشاب أحمد عجاج نجل المطرب خالد عجاج أولى أغانيه والتي تحمل اسم " عيب عليك"، والتي تنتمي إلى نوعية الأغنيات الشعبية.

أغنية عيب عليك

وتصدرت الإغنية الترند عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي كتب كلماتها وائل دياب وألحان حسين زكريا وتوزيع اسامة عبد الهادي.

وظهر الفنان خالد عجاج كضيف شرف بألأغنية والفيديو الخاص بها، ولم يغني بصوته كما اعتقد اغلب من استمع للأغنية، حيث كان ظهوره كنوع من الدعم لنجله أحمد في أولى خطواته الغنائي.

تعاون مع كبار الشعراء والملحنين

وأغنية عيب عليه وهي ضمن ألبوم يحمل نفس الاسم، ومن المقرر ظهوره قريبا ويضم نحو ١٠ اغنيات متنوعة بألوان غنائية مختلفة وجديدة وبه مفاجآت قوية حسبما صرح المطرب احمد عجاج، منها ديو غنائي مع والده الفنان خالد عجاج، وسيتم تصوير اكثر من كليب من هذا الألبوم.

وأضاف أحمد عجاج انه يتعاون بهذا الألبوم مع مجموعة من كبار وشباب الشعراء والملحنين والموزعين منهم، الشاعر مصطفى مرسي والملحن وليد سعد وعزيز الشافعي ورنا طارق بالإضافة إلى آخرين.

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