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أخبار مصر

الأعلى للآثار يوافق على إقامة معرض أثري مؤقت للآثار المصرية بالسعودية لمدة 4 اشهر

المجلس الأعلى للآثار
المجلس الأعلى للآثار
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أكد الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام ل المجلس الأعلى للآثار، أن معرض "قمة الهرم حضارة مصر القديمة" المقام حاليا بمدينة شنغهاي بالصين استقبل نحو مليون زائر منذ افتتاحه في يوليو الماضي حتى الآن، ومن المتوقع أن يستقبل حوالي 4 مليون زائر بنهاية مدة عرضه في أغسطس المقبل.

بروتوكولات التعاون المشترك بين المجلس الأعلى للآثار

واعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عن الموافقة على توقيع عدد من بروتوكولات التعاون المشترك بين المجلس الأعلى للآثار وعدد من الوزارات والجهات المعنية المختلفة من بينها بروتوكول التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن مشروع "بوابة تراث مصر الرقمي" والتي تتيح لمتصفحيها كافة المعلومات عن المواقع الأثرية والتراثية بمصر، وكذلك بروتوكول التعاون مع وزارة الطيران المدني ممثلة في شركة ميناء القاهرة الجوي بشأن نقل متحفي مطار القاهرة الجوي رقمي 2و 3، إلى مكان آخر داخل مطار المطار ليكون أكثر ملائمة ويتيح الفرصة للمسافرين لزيارتهما بشكل أكبر.

مذكرات التفاهم التي وافق عليها المجلس 

كما أعلن الأمين العام ل المجلس الأعلى للآثار، توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للآثار وجمعية الإنماء الاجتماعي الثقافي بمتحف نابو بدولة لبنان لاستعادة عدد من القطع الأثرية المصرية من المتحف إلى جمهورية مصر العربية، إلى جانب التعاون في مجال التبادل الثقافي وحماية الآثار والممتلكات الثقافية.

كما أعلن عن الموافقة على توقيع وثيقة مرجعية مع الجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا بشأن مشروع إنشاء مركز للتوثيق الرقمي للتراث بالقاهرة، وكذلك مشروع تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحة الثقافية للتراث الثقافي المستدام في الأقصر والمتضمن أعمال ترميم صرح معبد الرامسيوم بالأقصر بالإضافة إلى تزويد متحف الأقصر بالتقنيات التكنولوجية الحديثة.

ووافقت لجنة المعارض الخارجية على المشاركة بعدد 8 قطع أثرية من مقتنيات متحف الفن الإسلامي بمعرض بعنوان "وما بينهما" بصالة الحجاج بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية لمدة أربعة أشهر.
 

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الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المجلس الأعلي للأثار قمة الهرم حضارة مصر القديمة مدينة شنغهاي بالصين مدينة شنغهاي شنغهاي صالة الحجاج بمدينة جدة السعودية

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