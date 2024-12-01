8 أسباب تحرمك من حجز شقق سكن كل المصريين 5

تستأنف وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اتاحة سحب كراسات شروط إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين ٥" من مكاتب البريد يوم الأربعاء المقبل ٤ ديسمبر ٢٠٢٤.

وذلك بعد إيقاف بيع الكراسات بصورة مؤقتة، خلال الفترة من السبت ٣٠ نوفمبر وحتى الثلاثاء ٣ ديسمبر ٢٠٢٤ ، لمنح الفرصة كاملة لأصحاب المعاشات لاستلام معاشاتهم بسهولة ويسر.

وأوضحت مى عبد الحميد الرئيس التنفيذي لـ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" يشهد إقبالًا كبيرًا وغير مسبوق من المواطنين، حيث تم بيع ٢٢٠٧٤٠ كراسة شروط، بينما سدد ٤٢٧٥٧ مواطنا مقدم جدية الحجز، وذلك بعد مرور ٣ أيام فقط من الإعلان.





ويواجه بعض المواطنين عددًا من الاشتراطات تحرمه من حجز الشقق وهى كالتالي:



- صافى الدخل الشهرى أقل من 3500 جنيه.

- الحاصل على أى دعم سابق من الجهات التابعة للحكومة سواء الحصول على أرض أو وحدة سكنية او إسكان تعاوني.

- المالك لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

- يزيد عمره عن 50 عامًا وقت الاعلان.

-المستفيد من مبادرات دعم التمويل العقاري.

-يقل سنه عن 21 عاما.

-يزيد الدخل الشهري لمنخفضي الدخل عن 15 ألف جنيه شهريًّا للأسرة، و12 ألف جنيه شهريًا بالنسبة للفرد.

-الدخل عن 25 ألف جنيه شهريًا للأسرة، و20 ألف جنيه شهريًّا للفرد.



أسعار شقق الطرح الجديد

وتصل قيمة كراسة الشروط لـ300 جنيه، وحددت الوزارة أسعار شقق الطرح الجديد لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.

وجاءت الأسعار كالتالي:

تراوح سعر الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بالمحافظات ما بين 184 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه.

سعر الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي الدخل بالمدن الجديدة يتراوح ما بين 415 ألف جنيه إلى 530 ألف جنيه.

وحدات سكنية تسليم خلال 36 شهرًا للمواطنين منخفضي الدخل بالمدن الجديدة يتراوح السعر ما بين 542 ألف جنيه إلى 700 ألف جنيه.

والتعاقد بنظام التمويل العقاري للمواطنين منخفضي الدخل بفائدة 8% سنويًا، وبفائدة 12% سنويًا للمواطنين متوسطي الدخل، وبمقدم يبدأ من 20% لمدة تقسيط تصل إلى 20 عاما.

الطرح الجديد يحظر على صاحب الطلب شراء الوحدات نقدًا، ويلتـزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عاما حسب الموافقة الائتمانية.

وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ضرورة ألا يقل سن صاحب الطلب من منخفضي ومتوسطي الدخل عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان، وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد، وألا يزيد سن صاحب الطلب من مُنخفضي الدخل عن 50 سنة في تاريخ الإعلان، وألا يزيــد ســن صاحب الطلب مــن متوســطي الدخــل عــن ســن المعــاش (المقــرر بقانــون التأمينــات الإجتماعية والمعاشـات الصـادر بالقانـون رقـم 148 لسـنة 2019) فـي تاريـخ نهايـة مـدة القـرض (تحـدد وفقـًا للدراسـة الائتمانية للجهــة الممولة).

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سوف يطرح نحو 12 ألف وحدة سكنية ضمن إعلان جديد للمواطنين متوسطي الدخل بعد الانتهاء من الإعلان الحالي، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين للحصول على وحدة سكنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.