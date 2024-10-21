تفاصيل تنفيذ خط مياه إضافي لمحطة القاهرة الجديدة
كشف المهندس عبد الرءوف الغيطى رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن تفاصيل أعمال تنفيذ (الخط الإضافي) صلب قطر (2200مم) من مأخذ المعادى إلى محطة تنقية القاهرة الجديدة
وأكد أن ذلك استكمالا لخطة (رفع كفاءة وتطوير) خطوط ومحطات وروافع المياه الرئيسية المغذية لمياه الشرب للمدينة وذلك طبقًا لخطة الإحلال والتجديد لمنظومة مياه الشرب بالمدينة.
وأشار إلى أعمال تنفيذ الخط الإضافي صلب قطر (2200مم) او (2600مم) ببعض الأماكن طبقًا للمسار حسب القطاع الطولي والعرضي للطريق والتقاطعات من مأخذ المعادي إلى محطة تنقية مياه الشرب القاهرة الجديدة وذلك استكمالا للخط الحالي للوصول إلى الكمية الإجمالية المنتجة والمغذية لمدينة القاهرة الجديدة من مأخذ المعادي وكذلك لعدم الاضطرار لقطع المياه في حالة حدوث أى أعطال بالخط القديم الأعمال تنفيذ الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
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