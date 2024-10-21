الإثنين 21 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

تفاصيل تنفيذ خط مياه إضافي لمحطة القاهرة الجديدة

خط مياه، فيتو
خط مياه، فيتو

كشف المهندس عبد الرءوف الغيطى رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن تفاصيل أعمال تنفيذ (الخط الإضافي) صلب قطر (2200مم) من مأخذ المعادى إلى محطة تنقية القاهرة الجديدة 

وأكد أن ذلك استكمالا لخطة (رفع كفاءة وتطوير) خطوط ومحطات وروافع المياه الرئيسية المغذية لمياه الشرب للمدينة وذلك طبقًا لخطة الإحلال والتجديد لمنظومة مياه الشرب بالمدينة.


وأشار إلى أعمال تنفيذ الخط الإضافي صلب قطر (2200مم) او (2600مم) ببعض الأماكن طبقًا للمسار حسب القطاع الطولي والعرضي للطريق والتقاطعات من مأخذ المعادي إلى محطة تنقية مياه الشرب القاهرة الجديدة وذلك استكمالا للخط الحالي للوصول إلى الكمية الإجمالية المنتجة والمغذية لمدينة القاهرة الجديدة من مأخذ المعادي وكذلك لعدم الاضطرار لقطع المياه في حالة حدوث أى أعطال بالخط القديم الأعمال تنفيذ الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي القاهرة الجديدة المهندس عبد الرءوف الغيطي رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة جهاز مدينة القاهرة الجديدة جهاز مدينة القاهرة

الأكثر قراءة

جهاد جريشة يكشف مدى صحة هدف أوباما الملغى في مرمى الزمالك

تصادم قطار بضائع بسيارة نقل على مزلقان ميناء دمياط وأنباء عن وقوع مصابين (صور)

صورة حديثة لسد النهضة تكشف آخر تطورات مخزون المياه قبل انتهاء موسم الفيضان

حرق جثمان السنوار ونثر الرماد في البحر، قناة إسرائيلية تكشف مصير جثة قائد حماس (صور)

لم يصل إليها من قبل، أسعار الذهب تحقق أرقاما قياسية خلال أكتوبر، وهذا سعر عيار 21 الآن

بعد القفزة التاريخية، أسعار السبائك الذهبية في الأسواق (آخر تحديث)

اليوم، انتهاء تلقي طلبات الراغبين لوظائف في دولة البوسنة والهرسك

تباهى بها نصر الله قبل وفاته، ما هي "مؤسسة القرض الحسن" بعد استهداف إسرائيل فروعها في لبنان؟

منوعات

المزيد

صدق أو لا تصدق، مطار نيوزيلندي يحظر العناق لأكثر من 3 دقائق

من داخل مطبخ ماكدونالدز، ترامب يسخر من هاريس بـ"قلي البطاطا" (فيديو)

اضطراب ما بعد الصدمة، نهاية مأساوية لـ ناجية إسرائيلية من هجوم حماس في عيد ميلادها

تحذيرات من خطط إيلون ماسك لإنشاء مدينة سكنية للبشر على المريخ

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

تصريحات الرئيس السيسي في انطلاق فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 21-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 21-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 21-10-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية