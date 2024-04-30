الثلاثاء 30 أبريل 2024
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ثقافة وفنون

جنات في الأستديو لوضع اللمسات الأخيرة على أغانيها الجديدة (صور)

جنات مع فريق عمل
جنات مع فريق عمل أغانيها الجديدة في الاستوديو، فيتو

 تعود المطربة جنات بقوة خلال الفترة المقبلة للجمهور بمجموعة أغاني مختلفة من المقرر طرحها بشكل منفرد بطريقة الفيديو كليب 

 

أغاني جنات الجديدة  

 وتواصل جنات العمل على وضع اللمسات الأخيرة على أغانيها في الأستديو مع صناع العمل قبل طرحهما على موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى  قريبا.

الأغنية الأولى التي تستعد جنات لطرحها بعنوان “خلصتني" من كلمات الشاعر أحمد المالكي ومن ألحان محمدي وتوزيع موسيقي أحمد أمين.

أما الأغنية الثانية لجنات بعنوان بنعيش من الناس ومن المقرر طرحها بطريقة الفيديو كليب.

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أغنية الشمخ الجواني

 وكانت المطربة جنات قد طرحت في وقت سابق فيديو كليب أغنيتها الأخيرة، والتي جاءت بعنوان “الشمخ الجواني” على موقع يوتيوب.

أغنية الشمخ الجواني من كلمات مصطفى حسن ومن ألحان مصطفى العسال وتوزيع موسيقى عمرو الخضري.

وفي وقت سابق، أكدت الفنانة المغربية جنات أنها لن تغيب مرة أخرى عن جمهورها ومحبيها، مشيرة إلى أنها ستركز خلال الفترة المقبلة على طرح أغانٍ منفردة بشكل "سينجل" وليست ألبومات.

 

جنات

 وأضافت جنات خلال لقائها مع راديو إنرجي عن ظهورها بملابس صعيدية مؤخرًا أن الصدفة هي السبب فكانت تتواجد في إحدى محافظات الصعيد التي ينتمي إليها زوجها والتقطت تلك الصور ولم تتوقع أنها ستتحول إلى تريند.

وتابعت: "جوزي صعيدي والجلابية اللي ظهرت بيها كانت جلابية حماي.. في الصعيد الناس طبعهم قريب من طبعنا في المغرب".

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جنات اغاني جنات المطربة جنات الشاعر أحمد المالكي
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