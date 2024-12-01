غزل المحلة يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الزمالك غدا (صور)

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة بقيادة أحمد عيد عبد الملك تدريباته الجماعية اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة نادي الزمالك غدا الاثنين في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يستضيف فريق غزل المحلة نظيره الزمالك مساء غد على ملعب المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة

تنطلق مباراة الزمالك وغزل المحلة غدا الاثنين في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة على أرضية استاد غزل المحلة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وغزل المحلة

تنقل مباراة الزمالك وغزل المحلة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

وفي السطور التالية نستعرض القيمة السوقية لفريقي الزمالك وغزل المحلة قبل مباراتهما في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

القيمة السوقية للزمالك وغزل المحلة

تبلغ القيمة التسويقية لفريق الزمالك 16.85 مليون يورو وأغلى لاعب هو أحمد سيد زيزو بقيمة 4 ملايين يورو.

فيما تبلغ القيمة السوقية لفريق غزل المحلة 3.38 مليون يورو وأغلى لاعب هو محمد بن حمودة بقيمة 600 ألف يورو.

ووفقا للأرقام السابق ذكرها فإن الزمالك يتفوق على المحلة بالقيمة التسويقية بخمسة أضعاف تقريبا.

الهدافون التاريخيون لمباريات الزمالك وغزل المحلة

يعد الرقم 5 هو أكبر عدد من الأهداف وصل إليه لاعبو الزمالك وغزل المحلة في المباريات التي جمعت الفريقين.

ويعد الرباعي أشرف بن شرقي وعبد الحليم علي وجمال حمزة وحسن شحاتة لاعبو الزمالك السابقين أكثر من سجل في شباك غزل المحلة بواقع 5 أهداف.

فيما سجل محمود المشاقي لاعب غزل المحلة السابق 5 أهداف في شباك الزمالك.

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