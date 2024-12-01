"أمان أمان" لـ أصالة تتجاوز الـ 40 مليون مشاهدة عبر يوتيوب

احتفت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بتخطي أغنية “أمان أمان” للمطربة أصالة حاجز الـ 40 مليون مشاهدة على يوتيوب.

وحققت أغنية "أمان أمان" لـ أصالة أكثر من 40 مليون مشاهدة على قناة روتانا الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وكانت أصالة قد طرحت الأغنية قبل أشهر ضمن أغاني ألبومها الأخير “ثم أنا”.

حفل أصالة في الكويت

وأحيت أصالة نصري مؤخرا حفلا بالكويت وسط حضور جماهيري كبير من قبل محبيها.

وافتتحت أصالة الحفل بأغنية “سواها قلبي” وسط تفاعل كبير من الجمهور، ومن المقرر أن تشدو أصالة بباقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة على مدار الحفل.

وأقيم الحفل على مسرح الأرينا كويت، بقيادة المايسترو مصطفى حلمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.