الإثنين 02 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

"أمان أمان" لـ أصالة تتجاوز الـ 40 مليون مشاهدة عبر يوتيوب

أصالة، فيتو
أصالة، فيتو

احتفت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بتخطي أغنية “أمان أمان” للمطربة أصالة حاجز الـ 40 مليون مشاهدة على يوتيوب.

وحققت أغنية "أمان أمان" لـ أصالة أكثر من 40 مليون مشاهدة على قناة روتانا الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وكانت أصالة قد طرحت الأغنية قبل أشهر ضمن أغاني ألبومها الأخير “ثم أنا”.

حفل أصالة في الكويت

وأحيت أصالة نصري مؤخرا حفلا بالكويت وسط حضور جماهيري كبير من قبل محبيها.

وافتتحت أصالة الحفل بأغنية “سواها قلبي” وسط تفاعل كبير من الجمهور، ومن المقرر أن تشدو أصالة بباقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة على مدار الحفل.

وأقيم الحفل على مسرح الأرينا كويت، بقيادة المايسترو مصطفى حلمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اصالة المطربة أصالة نصري أغنية أمان أمان ألبوم ثم أنا

مواد متعلقة

أصالة تفتتح حفلها في الكويت بـ "سواها قلبي" (فيديو)

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لوفاة اللاعب عمرو كالوشا

ليست النهاية، آخر ما كتبه عمرو كالوشا لاعب ساحة ناصر قبل وفاته بالشرقية

خبير اقتصادي يكشف مفاجأة صادمة بشأن اتفاق صندوق النقد

رئيس شعبة الذهب يكشف عن توقعاته للأسعار الفترة المقبلة (فيديو)

السوري جمال الشريف يحسم الجدل بشأن صحة هدف الشياطين الحمر أمام البنك الأهلي

عملاق أوروبي جديد يدخل صراع ضم محمد صلاح

حارس مانشستر سيتي: جماهير ليفربول تستحق ما فعله جوارديولا معهم

خبير تحكيمي يكشف أحقية الأهلي لركلة جزاء أمام البنك

منوعات

المزيد

بعد إلغاء حكم الإعدام، إطلاق سراح المغني الإيراني توماج صالحي

100 قتيل في اشتباكات بين مشجعين خلال مباراة كرة قدم بـ غينيا (فيديو)

دراسة: التدخين الإلكتروني يؤذي الأوعية الدموية

بريطانيا تستعين بـ كلب بوليسي لمكافحة أمراض النباتات المدمرة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأحد

سعر كيلو الأرز في الأسواق مساء اليوم الأحد 1/12/2024

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024

تعرف على سعر النحاس بالسوق في بداية ديسمبر

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات بايك في ديسمبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 2 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 2 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 2 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية