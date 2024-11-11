أردوغان: إسرائيل تعمل على إلغاء حل الدولتين ومنع عودة الفلسطينيين

أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان عن أمله في أن يتمكن الفلسطينيون من تحقيق الوحدة الوطنية فيما بينهم.

كلمة الرئيس التركي أمام القمة العربية الإسلامية

وأضاف الرئيس التركي في كلمته اليوم الاثنين أمام القمة العربية الإسلامية في الرياض: قرار إسرائيل حظر الأونروا يهدف لتدمير حل الدولتين، وإسرائيل تدمر الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية.



وتابع الرئيس التركي: إسرائيل تعمل على إلغاء حل الدولتين ومنع عودة الفلسطينيين لبلدهم ويجب إيجاد حلول عاجلة لتوصيل المساعدات إلى غزة.

انطلقت قبل قليل القمة العربية الإسلامية في الرياض بمشاركة أكثر من 50 دولة لبحث سبل وقف إطلاق النار في غزة ولبنان.

و قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، في كلمته إن المملكة تندد بوقف عمليات الأونروا في الأراضي الفلسطينية.

وأعرب ولي العهد السعودي عن إدانته العمليات العسكرية التي تستهدف أراضي لبنان ورفض انتهاك سيادته ورفض الهجمات علي الأراضي الإيرانية.

وكانت المملكة قد دعت لعقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.