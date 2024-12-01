بهاء سلطان يتصدر اليوتيوب بـ "كأنك" | فيديو

تصدر المطرب بهاء سلطان، تريند “اليوتيوب”، بأغنيته الجديدة “كإنك”، التى وصل عدد مشاهداتها لـ مليون مشاهدة.

في هذا السياق، طرح المطرب بهاء سلطان ميني ألبوم صغير بعنوان "كأنك مسكن" ويتضمن 3 أغان منهم “كأنك مسكن”، و«حن عليا»، و«أنت طيب».

تفاصيل ألبوم بهاء سلطان

وترصد “فيتو”، التفاصيل الكاملة للألبوم الذى طرحها بهاء.

تفاصيل أغاني الألبوم

أول أغنية كانت بعنوان «كإنك مسكن» من كلمات وألحان حمادة فراويلة، وتوزيع حاتم محسن.



وأغنية «حن عليا» من كلمات محمد رفاعي، ألحان وليد سعد، توزيع وسام عبدالمنعم.



وأغنية «أنت طيب» من كلمات هاني عبدالكريم، ألحان أحمد محي، توزيع يحيى يوسف.



أحدث أعمال بهاء سلطان

على الصعيد الآخر، حقق بهاء سلطان نجاحا كبيرا بأغنية "أنا من غيرك " وهى الأغنية الدعائية لفيلم الهوى سلطان الذي تم طرحه بجميع دور العرض.

وتقول كلمات أغنية أنا من غيرك:"أنا من غيرك بتوه توهان، أنا من غيرك مليش عنوان، أنا من غيرك بتوه توهان، أنا من غيرك مليش عنوان، يا ترى إنت زيي كمان؟، زيي كمان مشتاق لزمان، قعدة عادية ومكالمة بتسأل فيها عليّ، في العربية واقفين والدنيا معدية، نرغي شوية نضحك نسمع كم أغنية، نضحك نسمع كم أغنية، يا ليل يا ليلي يا يا عين، يا ليل نسمع كم أغنية، لما أقول لك تبعد إياك تسمع مني، قرب أكثر إمسك فيّ بكلمة احضني، ازاي تمشي ده إنت لوحدك بس فاهمني، أنا مستني أهو تكلمني".

علي الجانب الأخر، يحيي كل من المطرب بهاء سلطان والمطرب أحمد سعد، حفلا جماهيريا ضخما ضمن فعاليات "مهرجان موسم الكويت الغنائي"، حيث أعلنت الجهة المنتجة والمنظمة للحفل عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن حفل "أساطير الطرب" الذي يجمع بين بهاء سلطان وأحمد سعد في ليلة استثنائية تمزج بين الرومانسية والطرب الأصيل.



بهاء سلطان وأحمد سعد

وقال الرئيس التنفيذي للجهة المنظمة حسين موسى: "تستمر مفاجآت مهرجان موسم الكويت الغنائي، كونه أضخم تظاهرة فنية في الكويت هذا العام، مع حفل أساطير الطرب الذي يجمع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي، وهما بهاء سلطان وأحمد سعد ويتمتع كلا الفنانين بشعبية كبيرة لدى مختلف الشرائح العمرية، ونعد الجمهور بتجربة استثنائية لا تُنسى يوم 13 ديسمبر على مسرح الأرينا كويت".

بدوره، عبّر المطرب أحمد سعد، عن حماسه للحفل، قائلا: " أعود إلى الكويت محملا بذكريات جميلة مع جمهور ذوّاق يمنح الفنان دافعا كبيرا ليقدّم أفضل ما لديه..المشهد الفني في الكويت دائما مختلف، وجمهوره فريد من نوعه وأتطلع للقائهم بشغف يوم الحفل".

أما المطرب بهاء سلطان، فقال: "منذ الإعلان عن الحفل، تلقيت رسائل عديدة من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لطلب أغنيات معينة والترحيب بي في الكويت.. سعيد بهذه المحبة وأعدهم بليلة مميزة نترك فيها ذكريات لا تُنسى”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.