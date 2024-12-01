نقيب الصحفيين الفلسطينيين: الاحتلال قتل شهود الحقيقة حتى لا يرى العالم جرائمه (فيديو)

قال ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين:" نحن أمام أكبر مجزرة ارتكبت في حق الإعلام في العالم، ليس ذلك فحسب بل ارتكب الاحتلال الصهيوني جرائم متعددة لهدفين، أولهما: قتل شهود الحقيقة حتى لا يرى العالم، المجازر وحرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، وثانيهما: هي حرب الراوية والتي يريد الاحتلال أن يجسد فيها الكذب والتزوير الذي يروج له منذ أكثر من ١٠٠ عام لتضليل المجتمع الدولي.

استهداف الصحفيين الفلسطينيين

وأضاف خلال اليوم التضامني مع الشعب الفلسطيني، الذي نظمته اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين مساء اليوم الأحد، بالتزامن مع يوم التضامن العالمي:" لهذه الأسباب ارتكب أكبر مجزرة ضد الإعلام في العالم، لم تُرتكب في الحربين العالميتين، وحرب فيتنام، بل مجموع من قُتل في هذه الحروب أقل ممن قُتل في غزة".

معرض صور يوثق جرائم الاحتلال

وأقامت نقابة الصحفيين مساء اليوم الأحد، معرضًا للصور والكاريكاتير يوثق جرائم الاحتلال، الاسرائيلي افتتحه الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وذلك في مستهل اليوم التضامني الذي تنظمه النقابة مع الشعب الفلسطين، بالتزامن مع اليوم العالمي للتضامن.

فيلم من المسافة صفر

ومن المقرر أن يعرض الفيلم الفلسطيني "من المسافة صفر" بقاعة محمد حسنين هيكل، وهو الفيلم الذي نال إشادة الجمهور والنقاد خلال عرضه في الدورة الأخيرة لمهرجان القاهرة السينمائي، ويضم وجبة دسمة من الأفلام صُناعها شباب من غزة قدموا أفلامًا قصيرة لكنها تعبر عما مروا به من أمل وألم واللحظات الإنسانية، التي تتسم بالزخم في غزة.

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