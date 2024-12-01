نقيب الصحفيين: ما يحدث في غزة أكبر جريمة في التاريخ الإنساني (فيديو)

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إنه بعد مرور ١٤ شهرًا على العدوان على قطاع غزة، أشعر أن هذا العام بألف عام من الوجع، إحساس بالبطولة وفي نفس الوقت الانكسار، إحساس بقوة الشعب الفلسطيني وصموده وقوة زملائنا الصحفيين، وإحساس بالعجز مهما فعلنا، فعندما نسمع كلمات شكر من الزملاء الصحفيين، أشعر بالخجل لأننا كنا نتمنى أن نفعل الكثير، فنحن نتضامن وهذا أضعف الإيمان.

صمود الشعب الفلسطيني

وأضاف خلال اليوم التضامني مع الشعب الفلسطيني، الذي تنظمه اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، مساء اليوم الأحد تزامنًا مع اليوم العالمي للتضامن:" تمنينا وحاولنا منذ البداية أن نكون معكم على الأرض، ربما أعاقتنا أمور كثيرة، ولكن أنتوم لم يعجزكم شيئًا، وقفتم أبطالًا في مواجهة كل ألة حرب وحشية، والأثمان التي دُفعت ربما هي الأكبر في التاريخ الإنساني، فنحن أمام جريمة هي الأكبر التاريخ الإنساني بحق الشعب الفلسطيني وبحق زملائنا الصحفيين، الذين نُشرف أنهم بيننا ونشرف أنهم جزء من نسيج هذه النقابة ومؤتمرها القادم يحمل اسم دورة فلسطين.

معرض صور يوثق جرائم الاحتلال

وأقامت نقابة الصحفيين مساء اليوم الأحد، معرضًا للصور والكاريكاتير يوثق جرائم الاحتلال، الاسرائيلي افتتحه الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وذلك في مستهل اليوم التضامني الذي تنظمه النقابة مع الشعب الفلسطين، بالتزامن مع اليوم العالمي للتضامن.

فيلم من المسافة صفر

ومن المقرر أن يعرض الفيلم الفلسطيني "من المسافة صفر" بقاعة محمد حسنين هيكل، وهو الفيلم الذي نال إشادة الجمهور والنقاد خلال عرضه في الدورة الأخيرة لمهرجان القاهرة السينمائي، ويضم وجبة دسمة من الأفلام صُناعها شباب من غزة قدموا أفلامًا قصيرة لكنها تعبر عما مروا به من أمل وألم واللحظات الإنسانية، التي تتسم بالزخم في غزة.

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