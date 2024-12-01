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ثقافة وفنون

وليد توفيق: وقف إطلاق النار في لبنان يحمي الأرواح وتوقفت عن الغناء دعما لغزة

وليد توفيق، فيتو
وليد توفيق، فيتو

قال الفنان اللبناني وليد توفيق، إن قرار وقف إطلاق النار في لبنان يحمي الأرواح والممتلكات لأن هناك حربا مدمرة وقاتلة. 

وليد توفيق يعلق علي وقف إطلاق النار في لبنان 

وأضاف وليد توفيق في تصريح حاض لـ “فيتو”:" من اللازم أن الفنان يكون لديه موقف، وأنا اللي قدرت أعمله هو أني توقفت عن الغناء وإحياء  الحفلات من وقت أزمة غزة تقريبا  ، وحاليا إطلاق النار في لبنان وقف الحمدالله رب العالمين. 

وأكد وليد توفيق أنه يستعد للعودة إلى  نشاطه  الفني من جديد بعد قرار وقف النار في لبنان، مشيرا إلي أن المطرب مسؤول عن عدد من الموسيقين لأن هذا مصدر رزقهم، مضيفا: ولكن احنا كفنانين مش محتاجين، وممكن نعمل حفلات تبرع من أجل قضيتنا  العربية 

ومن ناحية أخرى، كان النجم اللبناني وليد توفيق  أكد في وقت سابق أنه  انتهى من إعداد ميني ألبوم جديد مشيرا إلى أنه سجل عددا من أغنياته، ولكنه قرر وقف العمل عليه بسبب ظروف لبنان الصعبة.

مصير ألبوم وليد توفيق 

وقال وليد توفيق في تصريح سابق لـ “فيتو”: "حضرت عدد من الأغاني ولكن اللي بيحصل في بيروت في الوقت الحالي والمنطقة العربية خلي الواحد راسه تقف".

وتابع “ولكني كنت محضر أكثر من أغنية مثل كبرت البنوت وهي أغنية لبنانية انتهيت من تسجيلها وكان من المقرر أن تطرح خلال هذه الفترة دي”، و“حضرت مع وليد سعد أغنية انتي بالناس كلهم”. 

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