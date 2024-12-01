"الصحفيين" تنظم معرضًا للصور والكاريكاتير يوثق جرائم الاحتلال (صور)

أقامت نقابة الصحفيين مساء اليوم الأحد، معرضًا للصور والكاريكاتير يوثق جرائم الاحتلال، الاسرائيلي افتتحه الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وذلك في مستهل اليوم التضامني الذي تنظمه النقابة مع الشعب الفلسطين، بالتزامن مع اليوم العالمي للتضامن.

فيلم من المسافة صفر

ومن المقرر أن يعرض الفيلم الفلسطيني "من المسافة صفر" بقاعة محمد حسنين هيكل، وهو الفيلم الذي نال إشادة الجمهور والنقاد خلال عرضه في الدورة الأخيرة لمهرجان القاهرة السينمائي، ويضم وجبة دسمة من الأفلام صُناعها شباب من غزة قدموا أفلامًا قصيرة لكنها تعبر عما مروا به من أمل وألم واللحظات الإنسانية، التي تتسم بالزخم في غزة.

العدوان على غزة ولبنان

ويعقب عرض الفيلم ندوة حول آخر تطورات العدوان الصهيوني على غزة ولبنان، وقرار الجنائية الدولية بحق مجرمي الحرب نتنياهو وجالانت، يتحدث خلالها خالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين، وناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، وناجي الناجي المستشار الثقافي لسفارة فلسطين، والدكتور عمرو الشوبكي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، وناصر أمين المحامي بمحكمة العدل الدولية.

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