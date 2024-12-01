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رياضة

سيدات اليد، منتخب مصر يكتسح كينيا 45-17 في أمم إفريقيا

منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد سيدات، فيتو

كرة اليد، فاز منتخب سيدات كرة اليد بقيادة رامي عبد اللطيف المدير الفني على نظيره  كينيا بنتيجة 45-17 في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في الكونغو. 

مشوار منتخب كرة اليد في بطولة أفريقيا

وخاض المنتخب الوطني 3 مباريات في دور المجموعات قبل مباراة كينيا، حقق الفوز في مباراتين أمام الكونغو والجزائر، وخسر مواجهة وحيدة أمام منتخب السنغال.

فوز منتخب مصر علي الكونغو بنتيجة (27-23).

فوز منتخب مصر علي الجزائر بنتيجة (28-19).

هزيمة منتخب مصر من السنغال بنتيجة (16-24).

قائمة منتخب السيدات لكرة اليد

وتضم قائمة المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد سيدات كلًّا من:

فرح الشاذلي - مي جمعة - منة السيد - ملك طلعت - سارة الخولي - يارا هاني - روان سعيد - ليلى هيثم - فاطمة عرابي - شهد حسام - مريم عمر - أمينة هشام - لوجي عبيد - تقى كامل - رانا راضي - مروة عيد - نوران خالد.

 

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