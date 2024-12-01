سيدات اليد، منتخب مصر يكتسح كينيا 45-17 في أمم إفريقيا

كرة اليد، فاز منتخب سيدات كرة اليد بقيادة رامي عبد اللطيف المدير الفني على نظيره كينيا بنتيجة 45-17 في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في الكونغو.

مشوار منتخب كرة اليد في بطولة أفريقيا

وخاض المنتخب الوطني 3 مباريات في دور المجموعات قبل مباراة كينيا، حقق الفوز في مباراتين أمام الكونغو والجزائر، وخسر مواجهة وحيدة أمام منتخب السنغال.

فوز منتخب مصر علي الكونغو بنتيجة (27-23).

فوز منتخب مصر علي الجزائر بنتيجة (28-19).

هزيمة منتخب مصر من السنغال بنتيجة (16-24).

قائمة منتخب السيدات لكرة اليد

وتضم قائمة المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد سيدات كلًّا من:

فرح الشاذلي - مي جمعة - منة السيد - ملك طلعت - سارة الخولي - يارا هاني - روان سعيد - ليلى هيثم - فاطمة عرابي - شهد حسام - مريم عمر - أمينة هشام - لوجي عبيد - تقى كامل - رانا راضي - مروة عيد - نوران خالد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.