الإثنين 25 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كرة اليد، مواعيد مباريات منتخب السيدات في البطولة الأفريقية

منتخب السيدات لكرة
منتخب السيدات لكرة اليد، فيتو

كرة اليد، تستعد بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد سيدات بقيادة رامي عبد اللطيف المدير الفني، للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية في الكونغو خلال الفترة من 27 نوفمبر وحتى 7 ديسمبر المقبل.

مباريات منتخب السيدات في بطولة أفريقيا

وتأتي مباريات منتخبنا الوطني في الدور التمهيدي (المجموعات) كالتالي:

  • 27 نوفمبر | مصر × الكونغو
  • 28 نوفمبر | مصر × الجزائر
  • 30 نوفمبر | مصر × السنغال
  • 1 ديسمبر | مصر × كينيا
  • 3 ديسمبر | مصر × الرأس الأخضر

وتضم قائمة المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد سيدات كلا من:

فرح الشاذلي - مي جمعة - منة السيد - ملك طلعت - سارة الخولي - يارا هاني - روان سعيد - ليلى هيثم - فاطمة عرابي - شهد حسام - مريم عمر - أمينة هشام - لوجي عبيد - تقى كامل - رانا راضي - مروة عيد - نوران خالد.

مجموعات البطولة الأفريقية لكرة اليد

وجاءت مجموعات البطولة الأفريقية كالتالي:

  • المجموعة الأولى: مصر – الجزائر – السنغال – الكونغو – كينيا – الرأس الأخضر.
  • المجموعة الثالثة: أنجولا – تونس – أوغندا – غينيا – الكونغو الديمقراطية – الكاميرون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة اليد المنتخب الوطني لكرة اليد رامي عبد اللطيف كاس الأمم الإفريقية منتخبنا الوطني

مواد متعلقة

كرة اليد، مدرب السيدات يشكو ضعف الإعداد قبل بطولة أفريقيا

كرة اليد، منتخب السيدات يطير إلى الكونغو للمشاركة في بطولة أفريقيا

كرة اليد، 17 لاعبة في قائمة منتخب السيدات بالبطولة الأفريقية

كرة اليد، 3 وديات بين مصر وإسبانيا استعدادًا لبطولة العالم

الأكثر قراءة

تكليف حاسم من السيسي لرئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي

أول رد فعل من سعد الصغير عقب سجنه 3 سنوات بتهمة تعاطي المخدرات (فيديو وصور)

السجن المشدد 3 سنوات للمطرب سعد الصغير بتهمة تعاطي المخدرات

تقرير الطب الشرعي: حالة سعد الصغير الصحية تستدعي تعاطي الترامادول

رؤساء الهيئات الإعلامية يؤدون اليمين الدستورية أمام النواب

سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزى اليوم الاثنين

زيادة أسعار بيبسي كولا مصر، وهذا موعد التطبيق

هل يحق لـ سعد الصغير الاستئناف على سجنه 3 سنوات بتهمة تعاطى المخدرات؟

منوعات

المزيد

تحطم طائرة شحن تابعة لشركة DHL في ليتوانيا

إحباط محاولة أم لبيع طفلتها مقابل 80 ألف دولار

هدمت منازل وأسقطت أعمدة الكهرباء والأشجار، عاصفة قوية تضرب 5 ولايات في تركيا (فيديو)

الصين تطلق قمرين اصطناعيين جديدين إلى الفضاء (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو السكر اليوم الاثنين 25-11-2024 في الأسواق؟

سعر الألومينوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد 24/11/2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 24/11/2024

بكام كيلو السكر اليوم الأحد 24-11-2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

رؤساء الهيئات الإعلامية الجديدة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن المسيب (2 – 3)

الشعراوي يروي كيف بدأت قصة النبي إبراهيم مع تحطيم أصنام قومه (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 25 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية