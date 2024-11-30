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رياضة

ميلان يضرب إمبولي بثلاثية في الدوري الإيطالي

ميلان، فيتو
ميلان، فيتو

نجح فريق ميلان في العودة لطريق الانتصارات بعد تعادلين، مفترسا ضيفة إمبولي، بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم بملعب سان سيرو، بالجولة 13 من الدوري الإيطالي.

 

أهداف ميلان في شباك إمبولي وترتيب الفريقين 

سجل ثلاثية ميلان، ألفارو موراتا (الدقيقة 19)، وتيجاني ريجنديرز هدفين (44 و69).

رفع الروسونيري رصيده إلى 22 نقطة بالمركز السابع، فيما تجمد رصيد إمبولي عند 16 نقطة بالمركز العاشر.

 

تفاصيل مباراة ميلان وإمبولي 

استحوذ ميلان على الكرة وسيطر على مجريات اللقاء منذ الدقيقة الأولى، حتى جاءت الفرصة الأولى بالدقيقة 14، عندما حصل موراتا على كرة في عمق الدفاع لينفرد ويسدد كرة أرضية مرت بمحاذاة القائم الأيسر.

وأطلق تيجاني ريجنديرز متوسط ميدان ميلان، تسديدة صاروخية من خارج المنطقة، لمست أحد لاعبي الخصم ومرت بجوار المرمى لركنية.

وتقدم الروسونيري بأول الأهداف بالدقيقة 19، عبر موراتا الذي استغل تسديدة لياو التي ضربت بالدفاع لتصل إليه ويسدد كرة أرضية في الشباك.

سنحت الفرصة للضيوف لتسجيل التعادل بعدما مرر أنجورين كرة عرضية قابلها كولومبو برأسية لحظة خروج الحارس ماينان من مرماه، لكنها مرت أعلى العارضة.

وأهدر بوليسيتش فرصة مضاعفة النتيجة، فاستلم كرة داخل المنطقة وأطلق تسديدة قوية بيسراه لكنها مرت أعلى من المرمى.

ضاعف ميلان النتيجة بالهدف الثاني عبر المتألق ريجنديرز، بمتابعة جيدة لعرضية شتتها الدفاع برأسية ليقابلها الهولندي بتسديدة مباشرة في الشباك بالدقيقة 44.

في بداية الشوط الثاني، هدد إمبولي مرمى ميلان بكرة كادت أن تسفر عن التعادل، بتسديدة من خارج المنطقة من مالح ضربت العارضة بالدقيقة 54.

تقدم الظهير الأيسر لميلان ثيو هيرنانديز، لتسديد ركلة حرة لكنها وصلت سهلة لأحضان الحارس فاسكيز.

ريجندير سجل الهدف الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 69، بتسديدة أرضية زاحفة من خارج المنطقة، بعد انطلاقة من بعد وسط الملعب ليتوغل ويسدد كرة بالشباك.

البديل إسبوزيتو سنحت له فرصة للتسجيل من أمام مرمى ميلان، بعد كرة سقطت أمامه ليطلق تسديدة قوية لكن فوق المرمى بالدقيقة 73.

تشوكويزي توغل من الناحية اليمنى لداخل المنطقة وأطلق تسديدة يسارية مرت بجوار قائم فاسكيز الأيمن لخارج الملعب.

ضاعت فرصة الهدف الرابع على ميلان بطريقة غريبة من أبراهام، بعد عرضية تشوكويزي من اليمين مرت من الجميع للقائم البعيد، ليقابلها تامي بلمسة مرت بجوار القائم في أغرب الفرص والمرمى خالي.

 

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